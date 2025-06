Ο χειρότερος σκύλος «φύλακας»: Διαρρήκτης έπαιζε με ένα λαμπραντόρ την ώρα που λήστευε σπίτι – Δείτε βίντεο

Κάποιοι ιδιοκτήτες σπιτιών επιλέγουν να γίνουν κηδεμόνες σκύλων όχι μόνο για να έχουν παρέα αλλά και για προστασία μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, πολλές είναι οι περιπτώσεις που ένας σκύλος είναι άκρως φιλικός τόσο με οικεία του πρόσωπα όσο και με εντελώς άγνωστα, όπως συνέβη και στην περίπτωση μίας…ιδιαίτερης διάρρηξης.

Κάμερες ασφαλείας μέσα σε σπίτι, κατέγραψαν την ώρα που «μπούκαρε» ένας ληστής μέσα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, πρώτα… έπαιξε με τον σκύλο που βρισκόταν στο σαλόνι και καθόταν αγέρωχος, και στη συνέχει προχώρησε στη διάρρηξη.

Το λαμπραντόρ, βρισκόταν ξαπλωμένο στον καναπέ του σπιτιού και μόλις αντίκρισε τον διαρρήκτη όχι απλά δεν γάβγισε αλλά έκανε χαρές κουνώντας την ουρά του και άρχισε να παίζει μαζί του.

Και ο ληστής από την δική του μεριά, παρόλο που άλλος ήταν ο λόγο για τον οποίο βρέθηκε μέσα στο σπίτι, δεν έχασε ευκαιρία να ασχοληθεί εμ τον σκύλο και να αφιερώσει χρόνο κάνοντας του αγκαλιές και προσπαθώντας να τον τρομάξει για πλάκα.

Βίντεο από την στιγμή της διάρρηξης κάνει τον γύρο του διαδικτύου στην πλατφόρμα X, με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται για τον αν είναι αληθινό το βίντεο ή όχι.

The owner of the house was surprised to see his burglar playing with his dog.



I think it’s the worst guard dog in history. pic.twitter.com/fSyKKCoUs3