Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν γλίστρησε και έπεσε την ώρα που υποδεχόταν τον Αιγύπτιο ομόλογό του

Ένα μικρό διπλωματικό «ολίσθημα» σημειώθηκε στο Ισλαμαμπάντ, κατά την υποδοχή του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών, ενόψει των συνομιλιών που φιλοξενεί το Πακιστάν.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Ντάρ, φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής υποδοχής, λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών.

Το περιστατικό με την τούμπα του πακιστανού υπουργού, καταγράφηκε σε βίντεο, κάνει τον γύρο των social media.

BREAKING: Awkward Moment on the Diplomatic Stage



Pakistan’s Foreign Minister Ishaq Dar slipped and fell while welcoming his Egyptian counterpart — a moment that quickly grabbed attention online.



Even in diplomacy, not everything goes as planned… #IshaqDar #Pakistan… pic.twitter.com/Ja2NX5qt9d — 360 Observer (@360_observerx) March 29, 2026

Παρευρισκόμενοι τον βοήθησαν αμέσως, με τον υπουργό να σηκώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που ο Νταρ υποδεχόταν τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, στο πλαίσιο επίσημης εκδήλωσης.