Ο Ζελένσκι ελπίζει να συναντηθεί σύντομα με τον Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Με σοβαρό μομέντουμ από την υπογραφή συμφωνίας της «Συμμαχίας των Προθύμων» για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και τερματιστεί ο πόλεμος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένει προσηλωμένος στο ρόλο των ΗΠΑ.

Οι διπλωματικές «μάχες» για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία συνεχίζονται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει να αποκομίσει όσα περισσότερα πολιτικά οφέλη και υποστήριξη μπορεί να αποκτήσει, με τον Ντόναλντ Τραμπ αναπόφευκτα να είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα (07.01.2026) ότι ελπίζει να συναντηθεί σύντομα με τον Αμερικανό ομόλογό του, πιθανώς στην Ουάσιγκτον.

Ο Ζελένσκι ο οποίος επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αποτραπεί μια εκ νέου επίθεση από την Ρωσία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής μια σαφή απάντηση από τους εταίρους της Ουκρανίας σχετικά με το ποια θα είναι η αντίδρασή τους σε μία τέτοια επίθεση.