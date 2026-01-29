Ο Ζελένσκι περιμένει από την Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για μια εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας από τη Ρωσία και να μην χτυπήσει στην Ουκρανία για μια εβδομάδα, λόγω βαρυχειμωνιάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει η Ρωσία τις επιθέσεις στην Ουκρανία για μια εβδομάδα, κάτι που το επεσήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ.

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.