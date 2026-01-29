Κόσμος

Ο Ζελένσκι περιμένει από την Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για μια εβδομάδα

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου»
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with Cyprus' President Nikos Christodoulides at the Presidential Palace in Nicosia, Cyprus January 7, 2026. REUTERS
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with Cyprus' President Nikos Christodoulides at the Presidential Palace in Nicosia, Cyprus January 7, 2026. REUTERS/Stringer

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι αναμένει την εφαρμογή της συμφωνίας από τη Ρωσία και να μην χτυπήσει στην Ουκρανία για μια εβδομάδα, λόγω βαρυχειμωνιάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει η Ρωσία τις επιθέσεις στην Ουκρανία για μια εβδομάδα, κάτι που το επεσήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ. 

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

