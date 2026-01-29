Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μια εβδομάδα

Τι αναφέρει ο αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν / AP Photo / Φωτογραφία Jae C. Hong

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη 29.01.2026 ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην πλήξει το Κίεβο για μία εβδομάδα λόγω του ψύχους.

«Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και διάφορες πόλεις για μία εβδομάδα και συμφώνησε», είπε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επικαλούμενος το «εξαιρετικά ψυχρό» καιρικό κύμα στην περιοχή, αναφέρει το Reuters.

«Ήταν πολύ θετικό. Πολλοί έλεγαν: “Μην σπαταλήσεις το τηλεφώνημα, δεν πρόκειται να το πετύχεις”. Κι όμως, το έκανε», πρόσθεσε.

Κόσμος
