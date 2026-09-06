Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, στο Κίεβο

Μετά τη χθεσινή τους συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι Αμερικανοί ειρηνευτικοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν σήμερα (6/9/2026) με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Κίεβο. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για τον τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία που διαρκεί 4,5 χρόνια.

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ ταξίδεψαν στο Κίεβο, για να συναντήσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τη Μόσχα, όπου είχαν χθες τρίωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο, να διαφαίνεται ότι επιτεύχθηκε μία σημαντική εξέλιξη για την πορεία της πολεμικής διαμάχης.

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Οι δύο απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Ζελένσκι κι άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους σε κεντρική τοποθεσία του Κιέβου.

Ο πρόεδρος Πούτιν βέβαια περιέγραψε τη χθεσινή συνάντηση, “εξαιρετικά χρήσιμη”, ενώ ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι τα επόμενα βήματα θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ ενθαρρύνθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πραγματοποίησε την προεκλογική εκστρατεία του υποσχόμενος ότι θα τερμάτιζε γρήγορα τον πόλεμο, ενώ απέδωσαν ελάχιστα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ είχαν μία νέα πρόταση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.