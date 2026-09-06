Κόσμος

Η Ρωσία ανεβάζει τους τόνους για το drone στη Λειψία: Έναρξη πραγματικού πολέμου οι κατηγορίες για την εμπλοκή μας

Σκληρό μήνυμα από τον Ρώσο ΥΠΕΞ στις κατηγορίες της δύσης, για την απόπειρα επίθεση drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας
Σεργκέι Λαβρόφ
Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ / Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS
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Σκληραίνει επικίνδυνα τη στάση της η Ρωσία για το περιστατικό με την απόπειρα επίθεσης drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ μιλώντας για το περιστατικό στη Λειψία, αποκάλεσε σήμερα (06.09.2026) τις κατηγορίες δύσης και Γερμανίας για εμπλοκή της Μόσχας, ως έναρξη ενός πραγματικού πολέμου, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

O Ρώσος ΥΠΕΞ απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια της δύσης, παρά τα στοιχεία των γερμανικών αρχών που δείχνουν πως πίσω από την απόπειρα επίθεσης κρύβεται άτομο που εμπλέκεται στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Η εμφατική δήλωση του Λαβρόφ, υπογραμμίζει τις εντεινόμενες διπλωματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ρωσίας και δυτικών χωρών.

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