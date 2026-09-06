Κόσμος

Βρετανία: Καρέ καρέ η εισβολή ληστών σε κοσμηματοπωλείο – Έσπασαν με το αυτοκίνητο τη τζαμαρία και επιτέθηκαν με ματσέτα

Ο ιδιοκτήτης όμως δεν υποχώρησε, πέταξε ένα μικρό σφυρί προς έναν από τους εισβολείς και στη συνέχεια πήρε ένα ρόπαλο και κινήθηκε εναντίον τους
βρετανια κοσμηματοπωλειο
Η στιγμή της εισβολής των λήστων στο κοσμηματοπωλείο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που καταγράφηκε από τη στιγμή μίας ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Βρετανία, αφού ένοπλοι επιτέθηκαν σε εργαζόμενους και πελάτες και έσπασαν τη τζαμαρία με το αυτοκίνητό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9/2026) στο Μπράντφορντ της Βρετανίας, στο κατάστημα με την επωνυμία «Pakistan jewellers». Επτά ένοπλοι δράστες μπούκαραν στο κοσμηματοπωλείο, το κατέστρεψαν ολοσχερώς, αλλά δεν κατάφεραν να φύγουν με αυτά που ήθελαν.

Στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βλέπουμε αρχικά το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τη βιτρίνα του καταστήματος και να προσκρούει, δύο φορές, με σφοδρότητα πάνω της. Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, καθώς τμήματα της πρόσοψης και αντικείμενα από το εσωτερικό του καταστήματος εκτοξεύτηκαν στον χώρο, την ώρα που οι πελάτες προσπαθούσαν έντρομοι να προστατευτούν.

Αμέσως μετά ένας άνδρας με μάσκα και ματσέτα, πέρασε πάνω από τα συντρίμμια και εισέβαλε στο κατάστημα, ενώ οι συνεργοί του παρέμεναν έξω με μεγάλες τσάντες, έτοιμοι να αφαιρέσουν τα κοσμήματα. Το σχέδιο των ληστών, όμως, δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν.

Ο ιδιοκτήτης και η οικογένειά του αντέδρασαν άμεσα, προσπαθώντας να προστατεύσουν την επιχείρηση και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα. Ο 20χρονος Mohammad Ali Ilyas πέταξε αρχικά ένα μικρό σφυρί προς έναν από τους εισβολείς και στη συνέχεια πήρε ένα ρόπαλο και κινήθηκε εναντίον των δραστών.

Η αντίδρασή του αιφνιδίασε τη συμμορία, η οποία εγκατέλειψε την προσπάθεια και τράπηκε σε φυγή με δεύτερο όχημα. Κατά τη διαφυγή τους, ο ιδιοκτήτης κατάφερε να χτυπήσει με το ρόπαλο το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου τους, ενώ το 4×4 που χρησιμοποιήθηκε για την εισβολή παρέμεινε εγκαταλελειμμένο στο σημείο.

«Ήταν φρικτό. Ήταν η πρώτη φορά που είδα σπαθί και φοβήθηκα για τη ζωή μου. Όμως έπρεπε να προστατεύσω τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα», δήλωσε. «Κάποιος προσπαθούσε να πάρει τη δουλειά και τον κόπο της οικογένειάς μου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
382
170
167
131
129
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παρουσιάστρια στη Αίγυπτο καταδικάστηκε σε θανατική ποινή διά απαγχονισμού για υπόθεση ναρκωτικών
Η Σάρα Χαλίφα μαζί με 11 ακόμη κατηγορούνται ότι δημιούργησαν ένα δίκτυο προμήθειας υλικών που χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία τους
Η παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα
Newsit logo
Newsit logo