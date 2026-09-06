Βρετανία: Καρέ καρέ η εισβολή ληστών σε κοσμηματοπωλείο – Έσπασαν με το αυτοκίνητο τη τζαμαρία και επιτέθηκαν με ματσέτα

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που καταγράφηκε από τη στιγμή μίας ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Βρετανία, αφού ένοπλοι επιτέθηκαν σε εργαζόμενους και πελάτες και έσπασαν τη τζαμαρία με το αυτοκίνητό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9/2026) στο Μπράντφορντ της Βρετανίας, στο κατάστημα με την επωνυμία «Pakistan jewellers». Επτά ένοπλοι δράστες μπούκαραν στο κοσμηματοπωλείο, το κατέστρεψαν ολοσχερώς, αλλά δεν κατάφεραν να φύγουν με αυτά που ήθελαν.

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Στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βλέπουμε αρχικά το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τη βιτρίνα του καταστήματος και να προσκρούει, δύο φορές, με σφοδρότητα πάνω της. Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, καθώς τμήματα της πρόσοψης και αντικείμενα από το εσωτερικό του καταστήματος εκτοξεύτηκαν στον χώρο, την ώρα που οι πελάτες προσπαθούσαν έντρομοι να προστατευτούν.

Αμέσως μετά ένας άνδρας με μάσκα και ματσέτα, πέρασε πάνω από τα συντρίμμια και εισέβαλε στο κατάστημα, ενώ οι συνεργοί του παρέμεναν έξω με μεγάλες τσάντες, έτοιμοι να αφαιρέσουν τα κοσμήματα. Το σχέδιο των ληστών, όμως, δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν.

Ο ιδιοκτήτης και η οικογένειά του αντέδρασαν άμεσα, προσπαθώντας να προστατεύσουν την επιχείρηση και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα. Ο 20χρονος Mohammad Ali Ilyas πέταξε αρχικά ένα μικρό σφυρί προς έναν από τους εισβολείς και στη συνέχεια πήρε ένα ρόπαλο και κινήθηκε εναντίον των δραστών.

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CCTV catches the moment of a shocking ram raid at West Yorkshire jewellers this afternoon



Police were called at 1.19pm today after a 4×4 smashed into a jeweller’s at the junction of Duckworth Lane and Toller Lane in Bradford.



Customers inside were seen hugging each other in… pic.twitter.com/sfV601jwy7 — Yapp (@YappAppLtd) September 5, 2026

Η αντίδρασή του αιφνιδίασε τη συμμορία, η οποία εγκατέλειψε την προσπάθεια και τράπηκε σε φυγή με δεύτερο όχημα. Κατά τη διαφυγή τους, ο ιδιοκτήτης κατάφερε να χτυπήσει με το ρόπαλο το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου τους, ενώ το 4×4 που χρησιμοποιήθηκε για την εισβολή παρέμεινε εγκαταλελειμμένο στο σημείο.

«Ήταν φρικτό. Ήταν η πρώτη φορά που είδα σπαθί και φοβήθηκα για τη ζωή μου. Όμως έπρεπε να προστατεύσω τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα», δήλωσε. «Κάποιος προσπαθούσε να πάρει τη δουλειά και τον κόπο της οικογένειάς μου».