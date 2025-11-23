Κόσμος

Οδηγοί καυγάδισαν στη Νεβάδα και σκοτώθηκε 11χρονος – «Δεν ήξερα ότι ήταν παιδί στο αυτοκίνητο», λέει ο οδηγός που πυροβόλησε

«Το παιδί μου είναι νεκρό», φώναζε ο πατριός του 11χρονου
Άνδρας που φωνάζει
Ο πατριός του 11χρονου και ατάραχος ο δράστης δίπλα του / Χ

Μία ασύλληπτη τραγωδία συνέβη στη Νεβάδα, λίγο έξω από το Λας Βέγκας την προηγούμενη Παρασκευή 14.11.2025, όταν ο καυγάς μεταξύ δύο οδηγών, στοίχισε τη ζωή σε ένα 11χρονο αγόρι.

Ο 11χρονος από τη Νεβάδα, που πήγαινε στο σχολείο με τον πατριό του, σκοτώθηκε όταν ένας άνδρας πυροβόλησε κατά τη διάρκεια καυγά με άλλον οδηγό, σε έναν μποτιλιαρισμένο αυτοκινητόδρομο κοντά στο Λας Βεγγας σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Τάιλερ Μάθιου Τζονς, 22 ετών, συνελήφθη αφού φέρεται να πυροβόλησε μία φορά θανάσιμα και πέτυχε το νεαρό αγόρι που καθόταν στο πίσω κάθισμα ενός υβριδικού SUV, κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης.

Γύρω στις 7:30 το πρωί, στον αυτοκινητόδρομο Interstate 215 στο Χέντερσον, δύο οδηγοί, άρχισαν να οδηγούν επιθετικά με αφορμή την προτεραιότητα σε μία λωρίδα στον δρόμο που στενεύει και προσπερνώντας ο ένας τον άλλο στον γεμάτο αυτοκινητόδρομο.

Το ένα αυτοκίνητο προσπέρασε το άλλο από τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με τους οδηγούς να κατεβάζουν τα παράθυρα και να φωνάζουν μεταξύ τους, πριν ο 22χρονος βγάλει όπλο και πυροβολήσει προς το αυτοκίνητο του θύματος.

Ο πατριός του παιδιού χτύπησε τότε εσκεμμένα το αυτοκίνητο του δράστη, αναγκάζοντας και τα δύο οχήματα να σταματήσουν στη μέση του δρόμου – όπου οι δύο άνδρες βγήκαν έξω και άρχισαν να τσακώνονται ξανά.

 

Ένας διερχόμενος αστυνομικός από το Λας Βέγκας σταμάτησε τον καυγά και συνέλαβε τον 22χρονο, ο οποίος σε βίντεο που καταγράφηκε από την κάμερα που είχε πάνω του ο αστυνομικός, εμφανίζεται απαθής μπροστά στον πατριό του 11χρονου που ουρλιάζει, στέκεται απέναντι από τον αστυνομικό και γυρίζει με την πλάτη και τα χέρια πίσω για να του περάσουν χειροπέδες.

Ο πατριός του παιδιού συντετριμμένος, φώναζε στους αστυνομικούς «το παιδί μου είναι νεκρό. Γιε μου!»

Ο 22χρονος, φαίνεται να είπε στον αστυνομικό «Του έριξα, φίλε», και παραδέχτηκε πως «100% δικό μου λάθος. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ένα γ@@@@@@ο παιδί στο πίσω κάθισμα και το σκότωσα» και ότι οι δύο οδηγοί είχαν έναν καβγά στον αυτοκινητόδρομο.

Προσπάθειες ανάνηψης έγιναν στο παιδί, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο, αναφέρει η NYPost.

Ο Τζονς κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία και για χρήση πυροβόλου όπλου εναντίον οχήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 22χρονος που πυροβόλησε, κρατείται στο Κέντρο Κράτησης του Χέντερσον με εγγύηση 20.000 δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
200
190
179
87
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Reuters: Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία
Μετά τις έντονες επικρίσεις στο αμερικανο-ρωσικό σχέδιο, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κατέθεσαν αντιπρόταση, στοιχεία της οποίας αποκαλύπτει το Reuters - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ ουκρανών και αμερικανών
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανανεώθηκε πριν 43 δευτερόλεπτα
Δασκάλα καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στη φυλακή στο Μιζούρι - Κακοποιούσε τους μαθητές της και τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ
Η γυναίκα φέρεται να κακοποιούσε ανηλίκους σε διάφορους χώρους, όπως στο σπίτι της, στο αυτοκίνητό της ή σε απομονωμένα μέρη, συχνά όταν ο σύζυγός της απουσίαζε για δουλειά
Little boy sitting alone on floor after suffering an act of bullying while children run in the background. Sad young schoolboy sitting on corridor with hands on knees and head between his legs.
Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι και ΕΕ: «Καμία ευγνωμοσύνη από την Ουκρανία, η Ευρώπη ακόμα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο»
Καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την ουκρανική ηγεσία για «αχαριστία»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Λίβανος: Το Ισραήλ χτύπησε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ – Ένας νεκρός και 21 τραυματίες σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε πλήγμα εναντίον του αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα, σηματοδοτώντας τη σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024
Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν την Δευτέρα - Η Άγκυρα θέλει «να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη»
Από τη Νότια Αφρική, ο Τούρκος πρόεδρος δηλώνει ότι θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που οι ΗΠΑ παρουσίασαν νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ανανεώθηκε πριν 36 λεπτά
Μπαράζ επαφών της Ουκρανίας με Ευρωπαίους για το σχέδιο Τραμπ - «Πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία», δηλώνει ο Ζελένσκι
Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της ΕΕ
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Γερμανία: 3η θέση στο European Best Sniper Team Competition 2025 η Ζ’ ΜΑΚ – Νέα μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα στη Βαυαρία
Εντυπωσιακή διάκριση για τις ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις, με τη Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών να ανεβαίνει στην 3η θέση του κορυφαίου ευρωπαϊκού διαγωνισμού ελεύθερων σκοπευτών
Ένας ελεύθερος σκοπευτής
Newsit logo
Newsit logo