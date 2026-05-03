Η ατάκα του Τραμπ για «πειρατές» εξόργισε το Ιράν: Ετοιμαστείτε για ένα νεκροταφείο αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων

Μπορεί το Ιράν να κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση στις ΗΠΑ, την οποία επεξεργάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «κάνει πίσω» στον πόλεμο δηλώσεων που έχει ξεκινήσει ο Λευκός Οίκος με αφορμή τα Στενά του Ορμούζ και το ναυτικό «μπλόκο» των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προχθές Παρασκευή (01.05.2206) ότι η κατάσχεση τάνκερ που συνδέονται με το Ιράν είναι μια «επικερδής επιχείρηση», παρομοιάζοντας το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ως «πειρατές», ένα σχόλιο που εξόργισε την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τη νηοψία ενός ιρανικού τάνκερ: «Με έναν πυροβολισμό στο μηχανοστάσιο, ανατινάξαμε το μηχανοστάσιο. Το πλοίο σταμάτησε (…) και μετά καταλάβαμε το πλοίο, κατασχέσαμε το εμπόρευμα, κατασχέσαμε το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ επικερδής επιχείρηση. Είμαστε σαν πειρατές. Είμαστε κάπως σαν πειρατές αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια».

Trump on US Navy Seizing Ships:



It’s a very profitable business. We’re like pirates. pic.twitter.com/erWDQmJWnw — Acyn (@Acyn) May 2, 2026

Όπως ήταν αναμενόμενο, η απάντηση ήρθε διά στόματος Μοχσέν Ρεζάι, πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης και υψηλόβαθμου στελέχους της ιρανικής κυβέρνησης, ο οποίος με σημερινή (03.05.2026) ανάρτηση στα social media απείλησε ότι θα μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε «νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων».

The U.S. is the only pirate in the world that possesses aircraft carriers. Our ability to confront pirates is no less than our ability to sink warships.

Prepare to face a graveyard of your carriers and forces, just as the wreckage of your aircraft was left behind in Isfahan. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 3, 2026

«Οι ΗΠΑ είναι ο μόνος πειρατής στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίζουμε πολεμικά πλοία. Προετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων, όπως ακριβώς τα συντρίμμια του αεροσκάφους σας που έμειναν πίσω στο Ισφαχάν», είπε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στην κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-15E τον Απρίλιο.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν τονίζουν ότι στενεύουν τα περιθώρια των ΗΠΑ για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνουν πως ο «Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύναμη στρατιωτική επιχείρηση ή σε μια μη συμφέρουσα συμφωνία».

Επίσης, έκαναν λόγο για «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσινγκτον, καθώς και για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.