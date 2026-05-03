Κωνσταντινούπολη: Πεθερά σκότωσε τη νύφη της με δύο σφαίρες στο κεφάλι – «Καθάρισα την τιμή μου» φώναζε

Η 58χρονη πυροβόλησε τη νύφη της, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και φώναζε «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου» ενώ περίμενε τους αστυνομικούς καπνίζοντας τσιγάρο
ISTANBUL - MAY 01: Group of Turkish Policemen going in a street of Istanbul on May 01. 2024 in Turkey
Άγριο έγκλημα στην Κωνσταντινούπολη όταν μια διαμάχη μεταξύ μιας νύφης και της πεθεράς της κατέληξε σε δολοφονία. Η πεθερά πυροβόλησε και σκότωσε τη νύφη της με όπλο, δύο φορές στο κεφάλι και συνελήφθη μετά το περιστατικό.

Το περιστατικό της δολοφονίας συνέβη γύρω στις 13:30 το Σάββατο (02.05.2026) στον δεύτερο όροφο ενός τετραώροφου κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Feriköy Kurtuluş. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, ξέσπασε καβγάς για άγνωστο λόγο μεταξύ της 25χρονης νύφης Μπουρσίν Σαχίν και της 58χρονης πεθεράς Μενεξέ Καραμπάκ, οι οποίες ζούσαν μαζί.

Όπως μεταδίδουν, μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αφού η 58χρονη πυροβόλησε τη νύφη της, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και φώναζε «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου» ενώ περίμενε τους αστυνομικούς καπνίζοντας τσιγάρο.

Κατά τα δημοσιεύματα η 58χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε ανακαλύψει γραπτά μηνύματα της νύφης της που ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι απατά τον γιο της με τον οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά.

Μετά τη σύλληψη της 58χρονης προέκυψε ότι είχε εκτίσει ποινή 6 ετών και 8 μηνών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

