Άλμπουμ και ντοκιμαντέρ από τη συναυλία των Creedence Clearwater Revival στο Albert Hall. Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα είχε εμφανιστεί στη λονδρέζικη σκηνή το 1970.

Το αποκατεστημένο άλμπουμ των Creedence Clearwater Revival θα κυκλοφορήσει στις 16 Σεπτεμβρίου, μαζί με την ταινία «Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall», την οποία σκηνοθετεί ο Μπομπ Σμίτον (The Beatles Anthology). Αφηγητής του ντοκιμαντέρ είναι ο Τζεφ Μπρίτζες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Craft Recordings ανακοίνωσε την κυκλοφορία άλμπουμ και ντοκιμαντέρ από τη συναυλία των Creedence Clearwater Revival το 1970 στο Royal Albert Hall, στο Λονδίνο.

Με τη συναυλία στο σύνολό της, η ηχογράφηση που δεν κυκλοφόρησε ποτέ περιλαμβάνει τις επιτυχίες «Fortunate Son», «Proud Mary» και «Bad Moon Rising».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall» θα είναι διαθέσιμο ως αυτόνομο άλμπουμ σε CD, κασέτα και βινύλιο, καθώς και σε ψηφιακές πλατφόρμες. Στις 14 Νοεμβρίου, οι θαυμαστές του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος θα μπορούν επίσης να αγοράσουν το Super Deluxe Edition, διαθέσιμο αποκλειστικά στο CraftRecordings.com.

Το ντοκιμαντέρ μεταφέρει τους θεατές στα πρώτα χρόνια της μπάντας στο Ελ Τσερίτο της Καλιφόρνια και εξερευνά επίσης πώς οι Creedence Clearwater Revival αναμφισβήτητα έγιναν το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο, μετά τη διάλυση των Beatles.