Οι IDF βομβάρδισαν «τρομοκράτες της Χαμάς» μέσα σε εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο στη Γάζα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσε απόψε (21.03.2025) ότι έπληξαν «τρομοκράτες της Χαμάς» μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο στη Γάζα. Προηγήθηκαν κατηγορίες της Άγκυρας ότι το Ισραήλ κατέστρεψε νοσοκομείο που κατασκεύασε η Τουρκία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Νωρίτερα (σήμερα, Παρασκευή) οι δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν τρομοκράτες μέσα σε υποδομή των τρομοκρατών της Χαμάς το οποίο προηγουμένως ήταν νοσοκομείο στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωπος των IDF, απαντώντας σε ερώτηση που αφορούσε τις τουρκικές κατηγορίες.

«Επιμένουμε στο γεγονός ότι η δομή που επλήγη δεν είχε χρησιμοποιηθεί βασικά ως νοσοκομείο για περισσότερο από έναν χρόνο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε «με έντονο τρόπο την καταστροφή από το Ισραήλ του Νοσοκομείου τουρκοπαλαιστινιακής φιλίας», καταγγέλλοντας «σκόπιμη στόχευση» του κτιρίου από τον ισραηλινό στρατό.

Το Υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς για τη Γάζα καταδίκασε ως «ειδεχθές έγκλημα» τον «βομβαρδισμό» του κτιρίου, «του μόνου νοσοκομείου που περιθάλπει ασθενείς που έχουν προσβληθεί από καρκίνο στη Λωρίδα της Γάζας».

Το Υπουργείο δηλώνει ότι ο ισραηλινός στρατός είχε μετατρέψει το νοσοκομείο σε «αρχηγείο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής του αποκαλούμενου άξονα Νετζαρίμ».

Video captured the moment Israeli forces blew up Gaza’s Turkish-Palestinian Friendship Hospital and an adjacent medical school over what the military claims was a Hamas presence. pic.twitter.com/2acm3nExlm

Israel blew up Gaza’s only cancer hospital, the video of their war crime is circulating online, but Western media outlets appear to be totally uninterested in reporting it.



Imagine the coverage if it was Russia blowing up Ukraine’s only cancer hospital. pic.twitter.com/PRJAFIf66r