Οι επικεφαλής του AI ενημερώνουν τον ΟΗΕ – «Μπορούν οι αλγόριθμοι να προκαλέσουν πόλεμο;»

Τι θα συμβεί εάν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, προκαλέσουν έναν πόλεμο που οι άνθρωποι δεν θα προλάβουν να αποτρέψουν; Οι επικεφαλής του AI, Άλτμαν, Αμοντέι και Ντελάνγκ ενημερώνουν τον ΟΗΕ για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Το ανησυχητικό ερώτημα φτάνει σήμερα (23.09.2026) στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι επικεφαλής τριών κολοσσών του κλάδου του AI αναμένεται να ενημερώσουν τις κυβερνήσεις για μια τεχνολογία της οποίας οι δυνατότητες εξελίσσονται ταχύτερα από τους κανόνες εποπτείας της μετά και τη διάχυτη ανησυχία από την «συμπεριφορά» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο συνιδρυτής της Hugging Face, Κλεμάν Ντελάνγκ, θα μιλήσουν στο 15μελές Συμβούλιο, εν μέσω προειδοποιήσεων ότι ολοένα ισχυρότερα συστήματα AI θα μπορούσαν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνονται μόνα τους και να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, με προεδρεύοντα τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Στις τοποθετήσεις των κρατών περιλαμβάνονται εκείνες των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγάλων ανταγωνιστών στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

OpenAI CEO Sam Altman / REUTERS / Carlos Barria

Το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης χωρίς ανθρώπινη απόφαση

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πρακτικές συνέπειες μιας πιθανής απώλειας ελέγχου για την εθνική και τη διεθνή ασφάλεια. Ευρωπαίος διπλωμάτης, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, περιέγραψε ως κεντρικό ερώτημα το εάν θα μπορούσαμε κάποτε να βρεθούμε μπροστά σε αλγορίθμους που, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους, πυροδοτούν πόλεμο.

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«Πρόκειται για ζητήματα που εμπίπτουν ξεκάθαρα στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε ο διπλωμάτης. «Το βασικό ερώτημα είναι αν θα μπορούσαμε κάποια μέρα να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου αλγόριθμοι που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους θα προκαλέσουν έναν πόλεμο. Αυτό βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά του ζητήματος».

Ο Άλτμαν αναμένεται να ζητήσει από τους ηγέτες την υιοθέτηση κοινών κριτηρίων μέτρησης των δυνατοτήτων της AI και αξιολόγησης των δικλίδων ασφαλείας που εφαρμόζουν οι εταιρείες κατά την ανάπτυξή της. Τις προθέσεις του παρουσίασε σε δημοσιογράφους στέλεχος της OpenAI την Τρίτη.

Η συζήτηση διεξάγεται με εμφανείς διαφωνίες για το ποιος πρέπει να θέτει τους κανόνες και πόσο δεσμευτικοί μπορεί να είναι.

Μιλώντας την Τρίτη (22.09.2026) στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός παγκόσμιου μηχανισμού ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ προηγούνται σημαντικά της Κίνας και των υπόλοιπων ανταγωνιστών και δήλωσε αποφασισμένος να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την AI ως εξέλιξη που θα ξεπεράσει σε σημασία τη Βιομηχανική Επανάσταση, υποστηρίζοντας ότι δεν θα ανακόψει την ανάπτυξή της. «Θα την ενθαρρύνουμε, δεν θα τη χαλιναγωγήσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα την παρακολουθεί στενά μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει προειδοποιήσει ότι η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης εγκυμονεί κινδύνους που δεν μπορούν να αγνοηθούν, γεγονός που τον φέρνει σε αντίθεση με τον Τραμπ. Η θέση του απέχει από την προσέγγιση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος επιμένει ότι η ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας δημιουργεί κινδύνους που απαιτούν διεθνή συντονισμό.

Στη συνεδρίαση θα μιλήσει επίσης ο Καναδός ερευνητής Γιοσούα Μπέντζιο, ένας από τους επιστήμονες που θεωρούνται «πατέρες» της τεχνητής νοημοσύνης και συμπρόεδρος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής που συγκρότησε πέρυσι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η προσπάθεια του Οργανισμού να διαμορφώσει πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας έχει προηγούμενα. Το 2023, ο Γκουτέρες είχε συστήσει συμβουλευτικό σώμα 39 μελών, με συμμετοχή στελεχών τεχνολογικών εταιρειών, κρατικών αξιωματούχων και πανεπιστημιακών.

Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τους κινδύνους της AI.