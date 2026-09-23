Οι Χούθι απειλούν να κλείσουν εντελώς το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ – Δεν επιτρέπουν στον Τραμπ να επέμβει στη διαμάχη με τη Σαουδική Αραβία

Αδίστακτοι οι Χούθι απειλούν για ακόμα μία φορά τον Ντόναλντ Τραμπ, με στρατιωτικό σύμβουλο των Χούθι να δηλώνει ότι οι αντάρτες θα επιτεθούν σε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, εάν οι ΗΠΑ παρέμβουν στη σύγκρουση της Υεμένης υπέρ της Σαουδικής Αραβίας, εξαπολύωντας απειλές και για κλειίσιμο του στενού του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, απέκτησαν αυτό τον μήνα τον έλεγχο του νέου στενού που βρέθηκε στο προσκήνιο, Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, που αποτελεί πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει αμερικανική και διεθνή στρατιωτική βοήθεια εναντίον τους, με τον Τραμπ όμως να μην της έχει προσφέρει. Η ανακοίνωση των Χούθι ήρθε λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ είχε σταματήσει στο τσακ επίθεση εναντίον τους, όπως είχαν αποκαλύψει οι New York Times.

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«Αν η Αμερική τολμήσει να παρέμβει στρατιωτικά με τους στόλους της ή προσπαθήσει να αναλάβει τον έλεγχο του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, κάτι τέτοιο αποτελεί κόκκινη γραμμή για αυτούς και για οποιονδήποτε άλλον… θα πολεμήσουμε γι’ αυτό», δήλωσε ο στρατιωτικός σύμβουλος Αμπέντ Μοχάμεντ αλ-Θαούρ σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε χθες, Τρίτη (22/9) στο Γαλλικό πρακτορείο AFP.

«Αν οι ΗΠΑ ρισκάρουν και υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία με αεροπορικές επιδρομές ή αεροπορική υποστήριξη… θα θεωρήσουμε στόχους οποιαδήποτε αμερικανικά συμφέροντα βρίσκονται γύρω μας και δεν θα αποκλείσουμε τίποτα», δήλωσε ακόμα ο Θαούρ στο AFP, προσθέτοντας ότι θα «κλείσουν εντελώς το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στα αμερικανικά πλοία».

Ο Θαούρ αρνήθηκε ότι λαμβάνει οδηγίες από το Ιράν, αλλά δήλωσε ότι αποτελούν «μία συμμαχία και ένα σώμα». «Το Ιράν είναι μια φιλική, συμμαχική και αδελφική χώρα για εμάς, αλλά δεν μας καθοδηγεί. Είμαστε ανεξάρτητοι στις αποφάσεις μας και στην κυριαρχία μας», είπε χαρακτηριστικά.

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«Όσο η Σαουδική Αραβία επιμένει και συνεχίζει να καταστρέφει τη χώρα μας και να επιτίθεται στον λαό μας, θα ανταποδίδουμε με σιδηρά πυγμή», προσέθεσε και υποστήριξε πως «διαθέτουμε επαρκή ικανότητα να τιμωρήσουμε τη Σαουδική Αραβία, να την τιμωρήσουμε και να την εξαναγκάσουμε να αποσυρθεί από το παιχνίδι στους τομείς του πετρελαίου και της οικονομίας».

Τουλάχιστον 10 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Χούθι ανέφεραν σήμερα Τετάρτη (23/9) ότι αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσαν το θάνατο 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό 14 άλλων στις επαρχίες Ταΐζ και Αλ-Τζάουφ της Υεμένης τις τελευταίες 24 ώρες.

«Οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν και 11 άλλοι τραυματίστηκαν στην Ταΐζ, ενώ δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν στο Αλ-Τζάουφ», ανέφερε το τηλεοπτικό κανάλι «Αλ-Μασίρα».

Οι αντάρτες, Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπέλυσαν μια αιφνιδιαστική επίθεση τις τελευταίες εβδομάδες με στόχο να αποκτήσουν τον έλεγχο της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας και του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ενώ παράλληλα εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, στοχεύοντας εγκαταστάσεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ριάντ, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.

Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Χούθι έχει προκαλέσει προβλήματα στη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, η οποία είχε ήδη πληγεί από τον έλεγχο που ασκεί η Τεχεράνη στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο του πολέμου της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε βοήθεια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την καταπολέμηση των Χούθι, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα. Η κυβέρνηση της Υεμένης που υποστηρίζεται από το Ριάντ υπέβαλε επίσης το αίτημα αυτό, όπως ανέφερε στην AFP μια καλά πληροφορημένη πηγή.

Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι η Σαουδική Αραβία έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη από την επανέναρξη των συγκρούσεων τον Ιούλιο, τερματίζοντας ουσιαστικά μια τετραετή εκεχειρία.

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη ξεκίνησε μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά από τους Χούθι το 2014. Από τη στιγμή που η τετραετής εκεχειρία κατέρρευσε τον Ιούλιο, οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων.

Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν την Τρίτη ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων ατόμων ενδέχεται να αυξηθεί από πάνω από 130.000 σήμερα σε περισσότερους από 230.000 τους επόμενους μήνες.