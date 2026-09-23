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Τέριε Ρου-Λάρσεν: Δημόσια συγνώμη για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν ζητά ο κορυφαίος Νορβηγός διπλωμάτης

Στη διαθήκη του ο Τζέφρι Έπσταϊν άφησε ποσό 10 εκατομμυρίων δολαρίων στα δύο παιδιά του ζεύγους
Terje Rod-Larsen, a Norwegian diplomat who was one of the main architects of the Oslo Accords signed 25 years ago, stands next to his wife the Norwegian Ambassador to Britain Mona Juul during the annual Norwegian Christmas tree lighting ceremony in Trafalgar Square, London, Thursday, Dec. 6, 2018. The Christmas tree is an annual gift from the city of Oslo to the people of Britain as a token of thanks for British support during their years of occupation in World War II. (AP Photo/Matt Dunham)
Ο Τέριε Ρου-Λάρσεν / (AP Photo/Matt Dunham)
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Ο Τέριε Ρου-Λάρσεν, κορυφαίος νορβηγός διπλωμάτης και εκ των αρχιτεκτόνων των συμφωνιών του Όσλο, ζήτησε συγγνώμη για τις σχέσεις που διατηρούσε στο παρελθόν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν με την ευκαιρία της προβολής ντοκιμαντέρ για το θέμα στην Νορβηγία.

Ο Νορβηγός διπλωμάτης και η σύζυγός του, η επίσης διπλωμάτις Μούνα Γιουλ, η οποία συμμετείχε επίσης στις μυστικές διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην υπογραφή των συμφωνιών του Όσλο ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, ερευνώνται στην Νορβηγία για «διακεκριμένη διαφθορά και για συνέργεια σε διακεκριμένη διαφθορά».

«Σήμερα μετανιώνω βαθιά για την σχέση που είχα με τον Έπσταϊν», δηλώνει ο Ρου-Λάρσεν στο δίκτυο NRK της δημόσιας τηλεόρασης στο πλαίσιο ντοκιμαντέρ που θα μεταδοθεί σήμερα Τετάρτη (23.09.2026). «Έπρεπε να έχω διακόψει κάθε σχέση μαζί του νωρίτερα».

Η αστυνομία ερευνά συγκεκριμένα χρηματικό δάνειο που τους χορηγήθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν, την παρέμβασή του για την αγορά από το ζεύγος διαμερίσματος στο Όσλο σε τιμή χαμηλότερη της αγοράς, ένα ταξίδι των δύο διπλωματών και των παιδιών τους στο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν το 2011 ή ακόμη την πληρωμή υπηρεσιών οικιακής βοήθειας για λογαριασμό του Τέριε Ρου-Λάρσεν.

Το ζεύγος των διπλωματών αρνείται ότι διαπράχθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Στη διαθήκη του ο Τζέφρι Έπσταϊν άφησε ποσό 10 εκατομμυρίων δολαρίων στα δύο παιδιά του ζεύγους. Ο γιος των δύο διπλωματών, ηλικίας 25 ετών, αυτοκτόνησε τον Απρίλιο.

Εξασθενημένος σήμερα από δύο εγκεφαλικά επεισόδια, ο Ρεντ-Λάρσεν δικαιολογεί τις σχέσεις αυτές λέγοντας ότι ο Έπσταϊν έπαιζε ρόλο μεσολαβητή και δωρητή όταν ο νορβηγός διπλωμάτης ήταν πρόεδρος του International Peace Institute (IPI) της Νέας Υόρκης από το 2005 μέχρι το 2020.

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