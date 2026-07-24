Υψηλός κίνδυνος για επίθεση σε πλοία από τους Χούθι στη νότια Ερυθρά Θάλασσα – Συναγερμός από την επιχείρηση «Ασπίδες»

Υψηλός ο κίνδυνος για επίθεση σε πλοία από τους Χούθι στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαντ ελ-Μαντέμπ, σύμφωνα με την επιχείρηση «Ασπίδες».

Σε ανακοίνωση που έβγαλε η επιχείρηση «Ασπίδες» (αρμόδια για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν) ο κίνδυνος για επίθεση από τους Χούθι αυξήθηκε σε «υψηλός» από «μέτριος» που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Το «καμπανάκι του κινδύνου» αφορά μόνο τη νότια Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαντ ελ-Μαντέμπ σε αντίθεση με τη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν όπου ο κίνδυνος για επίθεση σε πλοία παραμένει μέτριος.

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Η ανακοίνωση στις 20 Ιουλίου από πλευράς των Χούθι του ναυτικού εμπάργκο και οι επακόλουθες επιθέσεις στο MV ENCELIA στις 22 Ιουλίου «αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κλιμάκωση» της στρατηγικής των Χούθι, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι επιθέσεις των Χούθι, προστίθεται στην ενημέρωση της επιχείρησης «Ασπίδες», είναι «πολύ πιθανό να προκαλέσουν πολιτική, στρατιωτική και οικονομική πίεση προκειμένου να ικανοποιήσουν αιτήματά τους».

Ωστόσο, η επιχείρηση «Ασπίδες» σημειώνει ότι «περίπου 43 πλοία περνούν ημερησίως» από την Ερυθρά Θάλασσα με το ρυθμό να μην επηρεάζει ως τώρα από τη νέα κατάσταση.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να προστατεύει τα πλοία που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.