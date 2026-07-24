Διαζύγιο του αιώνα στη Νότια Κορέα: Ο μεγιστάνας της SK Group πληρώνει ακριβά την απιστία – 644 εκατ. δολάρια στην πρώην σύζυγό του

Σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαζυγίου στην ιστορία της Νότιας Κορέας, δικαστήριο αποφάσισε ότι ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group, Τσέι Τάε-γουον, θα πρέπει να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ, το ποσό των 944 δισ. γουόν (περίπου 644 εκατ. δολάρια).

Η υπόθεση που τα μέσα ενημέρωσης στη Νέα Κορέα έχουν χαρακτηρίσει ως το «διαζύγιο του αιώνα» δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά, καθώς η απόφαση πρέπει να οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, το ποσό είναι χαμηλότερο από τα 1,38 τρισ. γουόν που είχε επιδικάσει δικαστήριο το 2024.

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Το παιδί με άλλη γυναίκα

Ο Τσέι και η Ρο, κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας Ρο Τάε-γου, ήταν παντρεμένοι για 35 χρόνια. Η σχέση τους τελείωσε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα.

Μετά τη νέα δικαστική απόφαση, οι δικηγόροι του επικεφαλής της SK Group δήλωσαν ότι ο ίδιος «λυπάται βαθιά που η διαδικασία του διαζυγίου προκάλεσε ανησυχία σε τόσο πολλούς ανθρώπους» και ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά αφού μελετήσει το πλήρες σκεπτικό της απόφασης.

Η διαμάχη για την περιουσία

Η δικαστική διαμάχη επικεντρώθηκε στη διανομή της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.

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Στην αρχική απόφαση του 2024, η πλευρά της Ρο είχε υποστηρίξει ότι η επιχειρηματική επιτυχία του Τσέι οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό στη στήριξη που είχε λάβει από τον πατέρα της, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Νότιας Κορέας από το 1988 έως το 1993.

Το δικαστήριο είχε τότε κρίνει ότι ο Ρο Τάε-γου είχε διαθέσει το 1991 περίπου 30 δισ. γουόν από μυστικό πολιτικό ταμείο στον Τσόι, στοιχείο που οδήγησε στην επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 1,38 τρισ. γουόν.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια είχαν αποκτηθεί παράνομα και δεν μπορούσαν να υπολογιστούν ως μέρος της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.

Ο κολοσσός SK Group

Η SK Group αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο οικογενειακό επιχειρηματικό όμιλο της Νότιας Κορέας μετά τη Samsung. Ξεκίνησε το 1953 ως εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, με δραστηριότητες στις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και την τεχνολογία.

Ο Τσέι είναι μεταξύ των κορυφαίων Νοτιοκορεατών επιχειρηματιών που συνοδεύουν τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί σήμερα Παρασκευή (24.07.2026) στο Σαν Φρανσίσκο με ηγετικά στελέχη της αμερικανικής βιομηχανίας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στις πρωτοβουλίες της Νότιας Κορέας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών.