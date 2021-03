Οι γυναίκες πίσω από το Perseverance δηλώνουν: Μην αγοράζετε Lego μόνο στα αγόρια (pics)

Η Σουάτι Μοχάν και η Βάντι Βέρμα δουλεύουν στη NASA και ασχολούνται με τις έρευνες του ρόβερ Perseverance στον πλανήτη Άρη. Πρόκειται για δύο γυναίκες που αποδεικνύουν ότι το «ασθενές φύλο» μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και στον τομέα της έρευνας και του Διαστήματος.

Η Βάντι Βέρμα κάνει μία από «τις πιο φοβερές δουλειές στον κόσμο». Είναι η μηχανικός της NASA που χειρίζεται το ρόβερ Perseverance και ελπίζει ότι η υψηλή συμμετοχή γυναικών στην τελευταία διαστημική αποστολή στον Αρη θα εμπνεύσει μία νέα γενιά γυναικών να επιδιώξουν να κάνουν καριέρα σε έναν τομέα που κυριαρχείται κατά παράδοσιν από άνδρες.

Η συνάδελφος της Βάντι Βέρμα, η Σουάτι Μοχάν, έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο περιγράφοντας από την αίθουσα ελέγχου της NASA στο Κέιπ Κανάβεραλ την προσεδάφιση του Perseverance στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη έπειτα από την επικίνδυνη διαδρομή του στην ατμόσφαιρα του Αρη.

Path to #NASA started way back watching Star Trek as a child, Indian-American @DrSwatiMohan tells Biden https://t.co/841RCiqmkP — The Tribune (@thetribunechd) March 5, 2021

«Είναι βέβαιο ότι αυτό ενέπνευσε κορίτσια παντού. Διεύρυνε τις αντιλήψεις των ανθρώπων για το ποιος μπορεί να είναι μηχανικός Διαστήματος», δηλώνει η Βάντι Βέρμα στην Thomson Reuters Foundation με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας.

Η μηχανικός του Διαστήματος, ειδικευμένη στην ρομποτική, χειρίζεται το Perseverance – το πλέον ανεπτυγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που στάλθηκε ποτέ σε άλλον πλανήτη – καθώς περιδιαβαίνει στην επιφάνεια του Αρη αναζητώντας στοιχεία για αρχαία μικροβιακή ζωή.

«Αλήθεια θεωρώ ότι έχω μία από τις φοβερότερες δουλειές στον κόσμο», λέει η Βάντι Βέρμα. Το ενδιαφέρον της για το Διάστημα ξεκίνησε, όπως και της Σουάτι Μοχάν, στην παιδική της ηλικία από την τηλεοπτική σειρά Star Trek.

«Οταν ο Αρης είναι ορατός στον ουρανό, κοιτάζεις αυτήν την μικρή κουκκίδα και σκέφτεσαι ότι αυτήν την στιγμή υπάρχει εκεί και ρομπότ που εκτελεί τις εντολές που του έχω πει εγώ να εκτελέσει. Είναι τελείως τρελό».

Η Βάντι Βέρμα, που οδηγεί ρόβερ στον Αρη από το 2008, δηλώνει ότι η τελευταία αποστολή θα βοηθήσει να δοθεί απάντηση σε ερωτήσεις «που αλλάζουν ό,τι γνωρίζουμε για την θέση μας στο Σύμπαν».

#NASA’s #VandiVerma hopes latest #Mars mission will inspire new generation to pursue careers in aeronautics https://t.co/oaTOKPTiZh — The Tribune (@thetribunechd) March 8, 2021

Γεννημένη στην Ινδία, η Βάντι Βέρμα σπούδασε Ηλεκτρολογική Μηχανική στο Punjab Engineering College πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έκανε PhD στην Ρομποτική στο Carnegie Mellon University.

Ενάχθηκε στην NASA το 2004, όταν μία γυναίκα μηχανικός ήταν συχνά η μόνη γυναίκα στην ομάδα της. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν.

Η NASA, που σχεδιάζει να στείλει την πρώτη γυναίκα στην Σελήνη το 2024, προωθεί την διαφορετικότητα. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 34% του δυναμικού της το 2019, και κατείχαν το 18% των ανώτερων επιστημονικών θέσεων, που σημαίνει τριπλασιασμό των ποσοστών σε σχέση με το 2009.

Η Βάντι Βέρμα λέει ότι είναι συναρπαστικό να βλέπει κανείς την αύξηση των αιτήσεων γυναικών και προσθέτει και οι ποικιλόμορφες ομάδες οδήγησαν «σε πιο δημιουργικά, εκτός συμβάσεων αποτελέσματα».

Ομως παραδέχεται ότι ο δρόμος είναι μακρύς στην ενθάρρυνση της εισόδου περισσότερων στα επαγγέλματα της Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM).

«Μην κάνετε υποθέσεις για τα ενδιαφέροντα ενός παιδιού»

Η βρετανίδα μηχανικός του Διαστήματος Βινίτα Μπαρουάχα Μαντίλ, ιδρυτής των Rocket Women που επιδιώκει να εμπνεύσει γυναίκες να επιλέξουν STEM επαγγέλματα, λέει ότι η τυποποίηση των ρόλων είναι μεγάλης σημασίας.

«Δεν μπορείς να γίνεις κάτι που δεν βλέπεις», λέει επαναλαμβάνοντας την φράση της Σάλι Ράιντ, της πρώτης αμερικανίδας αστροναύτη στο Διάστημα.

«Οταν βλέπεις κάποιον σαν εσένα σου, αυτό επιτρέπει να πιστέψεις ότι είναι δυνατόν να επιτύχεις τους στόχους σου», λέει η Μαρουάχα Μαντίλ, δηλώνοντας ότι το πάθος της με το Διάστημα πήρε φτερά όταν είδε την Χέλεν Σάρμαν, την πρώτη βρετανίδα αστροναύτη στο Διάστημα το 1991.

Γυναίκες σαν την Σουάτι Μοχάν, την επικεφαλής Διαχείρισης και Επιχειρήσεων της αποστολής στον Αρη, «θα εμπνεύσουν την επόμενη γενιά για να φτάσει στ΄αστέρια», λέει.

Latest NASA Mars mission will inspire new generation of young women to “reach for the stars”, says British space scientist Vinita Marwaha Madill @Rocket_Woman1 #WomenInSTEM #IWD2021 https://t.co/Ov0RaLHwli pic.twitter.com/9Z05OOPBH7 — Emma Batha (@EmmaBatha) March 8, 2021

Η Μαρουάχα Μαντίλ, project manager εταιρείας Εξερεύνησης του Διαστήματος και Ρομποτικής στην Οτάβα του Καναδά, λέει ότι το κρίσιμο είναι η αλλαγή των στερεοτύπων, καθώς πολλά κορίτσια αποφασίζουν να απομακρυνθούν από την επιστήμη σε μικρή ηλικία.

Ενας τρόπος για την προσέλκυση περισσότερων κοριτσιών στους τομείς STEM είναι να χρησιμοποιήσει κανείς την επιθυμία τους να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο, λέει.

Η Βάντι Βέρμα, που συνδυάζει τον χειρισμό του διαστημικού ρόβερ με την ανατροφή διδύμων, αγοριού και κοριτσιού, ενός έτους, λέει ότι οι υποσυνείδητες προκαταλήψεις αποτελούν επίσης παράγοντα διαμόρφωσης επιθυμιών.

«Μην κάνετε υποθέσεις για τα ενδιαφέροντα ενός παιδιού με βάση το φύλο ή την φυλή. Μην αγοράζετε τα Lego μόνο για το αγόρι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ