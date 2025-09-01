Οι ΗΠΑ αναστέλλουν την έκδοση βίζας για σχεδόν όλους τους κατόχους παλαιστινιακών διαβατηρίων

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέστειλε την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για σχεδόν όλους όσοι έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα από την Παλαιστίνη, σύμφωνα με χτεσινό (31.08.2025) δημοσίευμα των New York Times.

Ήδη από την Παρασκευή, οι ΗΠΑ άρχισαν να αρνούνται και να ανακαλούν βίζες σε μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) ενόψει της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, επιβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περιορισμοί πλέον πάνε πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι ίσχυε ως τώρα, για τους επισκέπτες από τη Λωρίδα της Γάζας. Οι ΗΠΑ εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εξηγείται στο δημοσίευμα.

Πριν από δυο εβδομάδες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε πως αναστέλλει την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας καθώς κάνει «πλήρη και διεξοδική» επανεξέταση των αιτήσεων, απόφαση που καταδικάστηκε από οργανώσεις που υπερασπίζονται τους Παλαιστίνιους ή ευρύτερα την παλαιστινιακή υπόθεση.

Με βάση μια συμφωνία ως διοργανώτριες του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι ΗΠΑ δεν υποτίθεται ότι αρνούνται βίζες σε αξιωματούχους που κατευθύνονται στον παγκόσμιο οργανισμό για τη γενική συνέλευση, αλλά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι συμμορφώνεται με τη συμφωνία επιτρέποντας στην παλαιστινιακή αποστολή να παραστεί.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής: Είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να θεωρήσουμε την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις τους και για την υπονόμευση των προοπτικών για ειρήνη», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Το νέο μέτρο ευθυγραμμίζει περαιτέρω την κυβέρνηση Τραμπ με την δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία απορρίπτει σθεναρά ένα παλαιστινιακό κράτος.