Την θαλάσσια περιοχή της Νότιας Καρολίνας «χτενίζουν» στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ για τον εντοπισμό των συντριμμιών του κατασκοπευτικού μπαλονιού της Κίνας, που καταρρίφθηκε το περασμένο Σάββατο (04.02.2023). Την ίδια ώρα ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι θα διατηρήσει την ήρεμη προσέγγισή του, όσον αφορά τις σχέσεις με το Πεκίνο.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η άποψή του ήταν πάντα πως το μπαλόνι έπρεπε να καταρριφθεί, ενώ απέρριψε ερώτηση για το αν το περιστατικό αυτό θα αποδυναμώσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. «Όχι. Καταστήσαμε σαφές στην Κίνα τι θα κάνουμε» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. «Καταλαβαίνουν τη θέση μας. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Κάναμε το σωστό και δεν τίθεται θέμα αποδυνάμωσης ή ενίσχυσης – είναι η πραγματικότητα» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η εμφάνιση του κινεζικού μπαλονιού προκάλεσε πολιτική αναστάτωση στις ΗΠΑ και ώθησε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να ματαιώσει επίσκεψή του στο Πεκίνο στις 5-6 Φεβρουαρίου, για την οποία και οι δύο χώρες ήλπιζαν ότι θα οδηγούσε σε σταθεροποίηση των δύσκολων σχέσεών τους.

Ο εκπρόσωπος για θέματα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι επισήμανε ότι η πτήση του μπαλονιού πάνω από τις ΗΠΑ δεν συνέβαλε στη βελτίωση των ήδη τεταμένων σχέσεων με την Κίνα και απέρριψε τον ισχυρισμό του Πεκίνου ότι ήταν για μετεωρολογικούς σκοπούς.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ σημείωσε ωστόσο ότι θα διατηρηθεί η ήρεμη προσέγγιση των ΗΠΑ όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα και ότι εναπόκειται στο Πεκίνο να αποφασίσει αν θέλει να οικοδομήσει πάνω στην συνάντηση που είχαν ο Τζο Μπάιντεν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο. «Εναπόκειται στην Κίνα να σκεφτεί τι είδους σχέση θέλει», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο καταδίκασε την κατάρριψή του ως “προφανή υπερβολική αντίδραση” και κάλεσε την Ουάσινγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. «Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά και διαμαρτύρεται εντόνως γι’αυτό”, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Σίε Φενγκ σε δηλώσεις του προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πεκίνο, οι οποίες αναρτήθηκαν στο site του υπουργείου.

Ερωτηθείσα σήμερα αν η Κίνα ζήτησε από τις ΗΠΑ να επιστρέψουν τα συντρίμμια του καταρριφθέντος μπαλονιού, η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ απάντησε ότι το μπαλόνι ανήκει στην Κίνα. «Αυτό το μπαλόνι δεν είναι αμερικανικό. Η κινεζική κυβέρνηση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της», σημείωσε η Μάο σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Επίσης συμπλήρωσε ότι δεν έχει στη διάθεσή της περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι είδους εξοπλισμό έφερε το μπαλόνι.

Χθες, Δευτέρα (06.02.2023), το κινεζικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι η Κίνα έμαθε πως το μπαλόνι της είχε παρασυρθεί και πετούσε πάνω από τις ΗΠΑ όταν ενημερώθηκε από την Ουάσιγκτον. Επίσης ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, η Κίνα προειδοποίησε για «σοβαρές επιπτώσεις» και σημείωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσει «παρόμοιες καταστάσεις», χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω. Πολιτικοί αναλυτές αναμένουν ωστόσο ότι οποιαδήποτε απάντηση της Κίνας θα είναι προσεκτικά υπολογισμένη για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να επιδεινωθούν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Την ίδια ώρα ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι αναρωτήθηκαν γιατί το μπαλόνι δεν καταρρίφθηκε προτού του επιτραπεί να ταξιδέψει πάνω από τις ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν ρώτησε την περασμένη Τρίτη για τις στρατιωτικές επιλογές που είχε, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά αξιωματούχοι του Πενταγώνου είπαν ότι ο κίνδυνος ήταν υπερβολικά μεγάλος για την κατάρριψή του όσο πετούσε πάνω από το έδαφος.

«Όταν ήρθε πάνω από τις ΗΠΑ από τον Καναδά, είπα στο υπουργείο Άμυνας ότι ήθελα να το καταρρίψω μόλις ήταν συνετό», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους. «Αυτοί συμπέραναν (…) ότι δεν έπρεπε να το καταρρίψουμε πάνω από στεριά. Δεν συνιστούσε σοβαρή απειλή και θα έπρεπε να περιμένουμε έως ότου φτάσει πάνω από τη θάλασσα».

Υπενθυμίζεται ότι το κατασκοπευτικό μπαλόνι της Κίνας καταρρίφθηκε ανοιχτά των αμερικανικών ακτών στον Ατλαντικό το περασμένο Σάββατο, μία εβδομάδα αργότερα από τότε που εισήλθε στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Δείτε βίντεο από την κατάρριψη:

Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs