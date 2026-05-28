Η Ρωσία συνεχίζει τις πιέσεις στην Αρμενία και «παγώνει» τις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως θα επιβάλει προσωρινά περιορισμούς σε ορισμένα οπωροκηπευτικά που εισάγει από την Αρμενία, αυξάνοντας έτσι τις πιέσεις ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουνίου.

Ειδικότερα η Ρωσία ανακοίνωσε πως η απαγόρευση στις εισαγωγές ντομάτας, αγγουριών, πιπεριών, φυλλωδών λαχανικών και φράουλας από την Αρμενία θα τεθεί σε ισχύ το Σάββατο 30 Μαΐου.

Η Μόσχα τις τελευταίες μέρες έχει εκφράσει την δυσαρέσκεια της για τις ολοένα και πιο θερμές σχέσεις μεταξύ του Γερεβάν και της Δύσης που προωθεί ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος διεκδικεί μια τρίτη θητεία στην πρωθυπουργία.

Η Ρωσία απείλησε την Τετάρτη να διακόψει ή να θέσει όρια στην προμήθεια φτηνού πετρελαίου, φυσικού αερίου και ακατέργαστων αδαμάντων στην Αρμενία εάν το Γερεβάν συνεχίσει την προσπάθεια του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Αρμενία, μια χώρα με πληθυσμό 3 εκατομμυρίων κατοίκων , φιλοξενεί στο έδαφος της ρωσικές στρατιωτικές βάσεις και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στον ενεργειακό τομέα από τη Μόσχα.

Πέρυσι εισήγαγε το 82% του φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Ζαχάροβα: Δεν καλωσορίζουμε την συνεργασία του Γερεβάν με αυτούς που θέλουν να μας βλάψουν

Η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί την Αρμενία εταίρο αλλά «δεν καλωσορίζει» την συνεργασία του Γερεβάν με εκείνους που θέλουν να βλάψουν την Ρωσία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η πολιτική που ακολουθούν οι σημερινές αρχές της Αρμενίας σε σχέση με τη Ρωσία «δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ισορροπημένη» είπε η Ζαχάροβα, απορρίπτοντας τις καταγγελίες ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του Γερεβάν ως «κατασκοπομανία».

Έχουν ανακοινωθεί και άλλες απαγορεύσεις στις εισαγωγές

Οι περιορισμοί στις εισαγωγές προϊόντων ανακοινώθηκαν σήμερα, μετά από παρόμοιου είδους απαγορεύσεις που επέβαλε η Ρωσία αυτήν την εβδομάδα στις εισαγωγές λουλουδιών, μεταλλικού νερού και μπράντι.

Η Rosselkhoznadzor ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να επιβάλει τους περιορισμούς αυτούς μετά από επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους εκπροσώπους της σε αρμενικές αγροτικές επιχειρήσεις αυτή την εβδομάδα.

«Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό παραβάσεων κατά την προμήθεια αρμενικών φρούτων και λαχανικών στη Ρωσία και με σκοπό τη διασφάλιση της φυτοϋγειονομικής ασφάλειας.

Η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί απειλή για τη φυτοϋγειονομική κατάσταση του εδάφους της χώρας (της Ρωσίας)», αναφέρει η Rosselkhoznadzor στην ανακοίνωση της.