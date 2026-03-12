Κόσμος

Οι ΗΠΑ απελευθερώνουν 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα

Ωστόσο, παρά την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, η τιμή βαρελιού της ποικιλίας West Texas Intermediate σημειώνει στις 2:20 τα ξημερώματα της Πέμπτης νέα άνοδο κατά 5,48%, στα 92,03 δολάρια
Χάρτης δείχνει τα Στενά του Ορμούζ και το Ιράν πίσω από αγωγό πετρελαίου
Χάρτης δείχνει τα Στενά του Ορμούζ και το Ιράν πίσω από αγωγό πετρελαίου / REUTERS / Φωτογραφία Dado Ruvic

Την απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Στόχος, όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, είναι η μείωση των τιμών του «μαύρου χρυσού», οι οποίες έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου κατά του Ιράν.

Η κίνηση αποδέσμευσης εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τις ΗΠΑ αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης πρωτοβουλίας αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που σημειώνεται σχεδόν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Νωρίτερα χθες (11.03.2026) ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), στον οποίο συμμετέχουν 32 χώρες, συμφώνησε στη διάθεση συνολικά 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ επεσήμανε ότι η απελευθέρωση θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και η παράδοση των ποσοτήτων θα διαρκέσει περίπου 120 ημέρες, προσφέροντας έτσι μια σταδιακή ενίσχυση της παγκόσμιας προσφοράς για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ωστόσο, παρά την αποδέσμευση μέρους των αμερικανικών στρατηγικών αποθεμάτων, η τιμή του WTI σημειώνει νέα αλματώδη άνοδο (+5%), στις 2:20 π.μ. της Πέμπτης (12.03.2026) ώρα Ελλάδας.

Η τιμή βαρελιού της ποικιλίας West Texas Intermediate αυξανόταν κατά 5,48%, στα 92,03 δολάρια. Από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου, η τιμή του βαρελιού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 20 δολάρια και πλέον.

