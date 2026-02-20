Κόσμος

Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με την Ινδία την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα

Η Ινδία αγοράζει μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου και η Ουάσιγκτον φοβάται ότι οι αγορές αυτές χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο / REUTERS /Eli Hartman / File Photo

Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται ενεργά με την Ινδία, η οποία προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο, ώστε να αγοράσει αργό από τη Βενεζουέλα.

Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ «συζητά» με την Ινδία «και επομένως ελπίζουμε να έχουμε σύντομα νέες ειδήσεις για το θέμα αυτό», είπε ο ο Αμερικανός απεσταλμένος Σέρχιο Γκορ στο περιθώριο της συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί.

«Είδαμε ότι η Ινδία διαφοροποιεί τις πηγές ανεφοδιασμού της, έχει δεσμευτεί», πρόσθεσε.

Η Ινδία αγοράζει μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου και η Ουάσιγκτον φοβάται ότι οι αγορές αυτές χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα ινδικά διυλιστήρια άρχισαν να μειώνουν τις αγορές αυτές, μετά την προκαταρκτική εμπορική συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Βενεζουέλα ήταν ένας από τους βασικούς παρόχους πετρελαίου στην Ινδία μέχρι τις κυρώσεις που της επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, η Ουάσινγκτον πιέζει το Καράκας να ανοίξει τις πετρελαιοπηγές του στον ιδιωτικό τομέα.

