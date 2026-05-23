Ζελένσκι: Άδικη η πρόταση της Γερμανίας να αποκτήσει η Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» στην ΕΕ

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, πρότεινε να επιτραπεί στην Ουκρανία να συμμετέχει σε συνεδριάσεις της ΕΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου ως ένα ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη ένταξη της χώρας στο μπλοκ, κάτι όμως που δυσαρέστησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Βερολίνο πιστεύει ότι έτσι θα διευκολύνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει «άδικη» τη γερμανική πρόταση να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ, αφού δεν θα ακούγεται η φωνή του Κιέβου εντός του μπλοκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε απάντηση, ο Ζελένσκι δήλωσε στην επιστολή του, που εστάλη αργά χθες και στην οποία είχε πρόσβαση το Reuters, ότι η απομάκρυνση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα δημιουργεί την ευκαιρία για ουσιαστική πρόοδο στις ενταξιακές συνομιλίες.

«Θα ήταν άδικο για την Ουκρανία να είναι παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να μην έχει λόγο», δήλωσε ο Ζελένσκι στο μήνυμά του. «Είναι κατάλληλη ώρα να προχωρήσουμε με τη ένταξη της Ουκρανία με ολοκληρωμένο και ουσιαστικό τρόπο».

Η αποστολή απευθυνόταν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η χώρα του οποίου ασκεί αυτό το εξάμηνο την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους στη διάρκεια του πολέμου και δήλωσε ότι η Ουκρανία λειτουργεί ως ανάχωμα στη ρωσική επιθετικότητα για ολόκληρο το 27μελές μπλοκ.

«Υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη –πλήρως, όχι μερικώς, και όχι με ημίμετρα», δήλωσε. «Η Ουκρανία αξίζει μια δίκαιη προσέγγιση και ίσα δικαιώματα εντός της Ευρώπης».

Φονικό ρωσικό πλήγμα στο Σούμι

Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μία νεκρώσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν εννέα, έγινε γνωστό από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο.

Ο Όλεχ Χριχόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες. Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η επίθεση του ντρόουν σημειώθηκε στον δρόμο, κοντά σε ένα λεωφορείο.

Το Σούμι βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα και βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο επιθέσεων από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα τελευταία χρόνια του πολέμου.