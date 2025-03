Οι ΗΠΑ διέκοψαν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία: «Επανεξετάζουμε την συνεργασία μας»

Μια σημαντική εξέλιξε που μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των επιχειρήσεων στην Ουκρανία αποκάλυψαν σήμερα (05.03.2025) οι Financial Times, αφού υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ διέκοψαν την ανταλλαγή των πληροφοριών με το Κίεβο.

Ειδικότερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος δήλωσαν στους Financial Times ότι οι ΗΠΑ κόβουν τον δίαυλο επικοινωνίας που έχουν με την Ουκρανία σχετικά με την συλλογή και μεταφορά πληροφοριών στα πεδία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τις ικανότητες της Ουκρανίας να χτυπάει τις ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των FT, οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να εμποδίσουν και συμμαχικές χώρες από την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, δημοσιογράφος του Bloomberg, επικαλούμενη αξιωματούχο στο Κίεβο, αντέδρασε στο δημοσίευμα των Financial Times, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι η Ουκρανία συνεχίζει να λαμβάνει πληροφορίες από τις ΗΠΑ.

Ukraine continues to receive intelligence from the US, an official in Kyiv told @business. https://t.co/yfvPfoDNJp — annmarie hordern (@annmarie) March 5, 2025

Η Ουάσινγκτον επιβεβαιώνει τις αναφορές

Την ίδια στιγμή, το δίκτυο ενημέρωσης Sky News, επικαλούμενο αξιωματούχο από το Κίεβο, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μια «επιλεκτική» και όχι πλήρη διακοπή στην ανταλλαγή πληροφοριών.

BREAKING: The US has stopped sharing intelligence with Ukraine that could be used to launch attacks inside Russia, a Ukrainian source has told Sky News.https://t.co/JIkhaAkDeD



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YT pic.twitter.com/aRL36ym07R — Sky News (@SkyNews) March 5, 2025

«Δυστυχώς, ναι [σταμάτησε η ανταλλαγή πληροφοριών] αλλά όχι εντελώς, είναι επιλεκτική και αφορά την πιθανότητα ζημιάς στο έδαφος της Ρωσίας» ανέφερε χαρακτηριστικά η ουκρανική πηγή πληροφόρησης.

Με απλά λόγια, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία, όχι όμως σημαντικά στοιχεία και δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.

Τις αναφορές επιβεβαίωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Μάικ Γουόλτς, ο οποίος δήλωσε κατά την διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής ότι «οι ΗΠΑ κάνουν ένα βήμα πίσω όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία» ενώ πρόσθεσε πως η αμερικανική πλευρά «επανεξετάζει όλες τις πτυχές αυτής της σχέσης».

Has the U.S. paused sharing intelligence with Ukraine?



“We are pausing, assessing, looking at everything across our security relationship,” National Security Adviser Mike Waltz tells CBS Mornings, adding that the Trump administration is looking to engage in “shuttle diplomacy”… pic.twitter.com/9fvvmakixk — CBS Mornings (@CBSMornings) March 5, 2025

Ο Τραμπ έδωσε την εντολή

Το «δεξί χέρι» του Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε «θετικές συνομιλίες» με τον Ουκρανό ομόλογό του για το θέμα αυτό αλλά και για την τοποθεσία και την ατζέντα του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων.

Τέλος, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ υποστήριξε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για την διακοπή της συνεργασίας με την Ουκρανία στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών μαζί με την χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας.

«Νομίζω ότι στο στρατιωτικό μέτωπο και στο μέτωπο των πληροφοριών, η διακοπή νομίζω ότι θα φύγει και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε χέρι-χέρι με την Ουκρανία αφού πρέπει να απωθήσουμε την επίθεση εκεί, αλλά για να βάλουμε τον κόσμο σε καλύτερη θέση για να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αυτές» (Sic), δήλωσε ο Ράτκλιφ στο Fox Business Network.