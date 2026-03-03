Οι ΗΠΑ εξέδωσαν εντολές εκκένωσης σε Μπαχρέιν, Ιράκ και Ιορδανία – Κλειστή η πρεσβεία του Κουβέιτ

Εντολή να αποχωρήσουν από χώρες της Μέσης Ανατολής έδωσαν οι ΗΠΑ στους ανθρώπους που εργάζονται για την αμερικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την αναχώρηση του προσωπικού μη επείγουσας ανάγκης της αμερικανικής κυβέρνησης και των μελών των οικογενειών τους σε χώρες της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαταγή δόθηκε καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν κινδύνους για την ασφάλεια που συνδέονται με την επίθεσή τους στο Ιράν.

Την ίδια ώρα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω του X πως θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις από το newsit.gr στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «πραγματοποιεί ταυτόχρονα πλήγματα» στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός «πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα πλήγματα στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram.

Σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV), ένα μεγάλο σύννεφο καπνού υψώνεται πάνω από τη λιβανική πρωτεύουσα.