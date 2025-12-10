Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας σύμφωνα με το Bloomberg

Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν και κατάσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο που υπόκειται σε κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή κλιμακώνει ακόμη περισσότερο την ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα, ενώ η κατάσχεση μπορεί να δυσχεράνει πολύ την εξαγωγή πετρελαίου από την χώρα της καραιβικής, καθώς άλλοι μεταφορείς είναι πλέον πιθανό να είναι πιο απρόθυμοι να φορτώσουν τα φορτία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της Βενεζουέλας πηγαίνει στην Κίνα, συνήθως μέσω μεσαζόντων, λόγω του κινδύνου κυρώσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί ότι ηγείται μιας επιχείρησης διακίνησης ναρκωτικών.

Το Πεντάγωνο έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 επιθέσεις εναντίον φερόμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών σε ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα και την Κολομβία, σκοτώνοντας περισσότερους από 80 υπόπτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει πολλές φορές να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στην ξηρά και ότι οι «μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες».

Η κυβέρνηση Μαδούρο χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ ως «αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας», τα οποία είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Η κατάσχεση του τάνκερ έρχεται στο φως την ίδια ημέρα που η Μαρία Κορίνα Ματσάντο, η οποία ηγείται της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Τους τελευταίους μήνες, ο Μαδούρο κάλεσε τους πολίτες της Βενεζουέλας να ενωθούν ενάντια σε αυτό που χαρακτήρισε ως «απειλές» των ΗΠΑ και να καταταγούν στην πολιτοφυλακή των πολιτών.

Έχει επίσης αναπτύξει στρατεύματα, πλοία, αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα με την Κολομβία, σε ορισμένες πολιτείες κατά μήκος των ακτών και σε ένα νησί.

Η PDVSA, η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, ελέγχει τη βιομηχανία πετρελαίου στη χώρα και συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής Chevron Corp. με έδρα το Χιούστον, για γεωτρήσεις σε πολλά μέρη της Βενεζουέλας.

Xθες Τρίτη, δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 Super Hornets του US Navy έκαναν κύκλους πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας, για περίπου 40 λεπτά. Τα μαχητικά πέταξαν ακριβώς βόρεια του Μαρακαΐμπο, της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης της Βενεζουέλας.

Ένα ζεύγος αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler του US Navy πέταξε, επίσης, βόρεια του Κόλπου της Βενεζουέλας την Τρίτη, σύμφωνα με το The War Zone.