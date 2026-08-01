Οι ΗΠΑ πιέζονται από τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν επαρκούν πλέον τα μέσα για την προστασία του Ισραήλ», προειδοποιεί ο αρχηγός των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες επιχειρησιακές πιέσεις από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς η υποστήριξη προς το Ισραήλ απορροφά ολοένα και περισσότερους στρατιωτικούς πόρους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, οι ΗΠΑ ενδέχεται να δυσκολευτούν να διατηρήσουν το υφιστάμενο επίπεδο αντιπυραυλικής προστασίας του Ισραήλ, εάν δεν ενισχυθούν οι ναυτικές τους δυνάμεις, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να επιβαρύνει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες στη Μέση Ανατολή.

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Κατά το δημοσίευμα, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (EUCOM), στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, ενημέρωσε εγγράφως την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πενταγώνου ότι οι διαθέσιμες ναυτικές δυνάμεις δεν επαρκούν πλέον για τη συνέχιση της αποστολής προστασίας του Ισραήλ από βαλλιστικές επιθέσεις.

Ο Αμερικανός στρατηγός φέρεται να προειδοποίησε ότι, εάν δεν διατεθεί ακόμη ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού, θα αναγκαστεί να δώσει προτεραιότητα στην άμυνα της αμερικανικής επικράτειας έναντι της αντιπυραυλικής κάλυψης του Ισραήλ.

Η πίεση στις αμερικανικές δυνάμεις

Η προειδοποίηση έρχεται ενώ η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν διανύει πλέον τον πέμπτο μήνα, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

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Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους έχουν αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση αμερικανικών αναχαιτιστικών όπλων, μειώνοντας τα διαθέσιμα αποθέματα.

Ιδιαίτερη πίεση δέχεται το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει ισχυρές ναυτικές δυνάμεις για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, εξέλιξη που έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και στην αγορά ενέργειας.

Ο ρόλος των αντιτορπιλικών

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά που επιχειρούν στην ανατολική Μεσόγειο αποτελούν βασικό τμήμα της αντιπυραυλικής ασπίδας του Ισραήλ.

Εξοπλισμένα με προηγμένα ραντάρ και συστήματα αναχαίτισης, έχουν συμμετάσχει στην κατάρριψη πυραύλων που εκτοξεύθηκαν τόσο από το Ιράν όσο και από τους υποστηριζόμενους από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Την ίδια στιγμή, η EUCOM καλείται να διατηρεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και έναντι πιθανών απειλών στην ευρωπαϊκή ήπειρο, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πέντε αμερικανικά αντιτορπιλικά εδρεύουν στη Ρότα της Ισπανίας, ενώ ακόμη ένα αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στη συντήρησή τους, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα των πλοίων.

Προβληματισμός στην Ουάσιγκτον

Η παρατεταμένη σύγκρουση έχει αρχίσει να προκαλεί έντονο προβληματισμό και στο πολιτικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τη Washington Post, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές εκφράζουν ανησυχίες για την απουσία σαφούς στρατηγικής εξόδου από τον πόλεμο, αλλά και για τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, καθώς η ένταση επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων, των τροφίμων και των μεταφορών.

Ο διευθυντής του Προγράμματος Αντιπυραυλικής Άμυνας του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), Τομ Καράκο, εκτίμησε ότι η προειδοποίηση του στρατηγού Γκρίνκεβιτς αναδεικνύει το αυξανόμενο κόστος της πολεμικής ετοιμότητας τόσο σε μέσα όσο και σε αποθέματα πυρομαχικών.

Προειδοποιήσεις των αμερικανικών πρεσβειών

Παράλληλα, οι αμερικανικές πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες πρωτεύουσες της Μέσης Ανατολής κάλεσαν τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στην περιοχή και να είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Σε ανακοινώσεις τους επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει ιδιαίτερα ασταθές, ενώ γίνεται λόγος για κίνδυνο απρόβλεπτης επιδείνωσης της κατάστασης.

Οι πρεσβείες καλούν όσους βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης ή να είναι προετοιμασμένοι για ταχεία αναχώρηση, ενώ συνιστούν στους Αμερικανούς που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην περιοχή να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους και να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις αεροπορικές μεταφορές και στη λειτουργία των αεροδρομίων.