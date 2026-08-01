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To Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Το Τελ Αβίβ αναφέρει ότι οι ένοπλοι εντοπίστηκαν στην περιοχή Αλί αλ-Ταχέρ και αποτέλεσαν άμεση απειλή για τις δυνάμεις του
Ισραηλινοί στρατιώτες
Ισραηλινοί στρατιώτες / REUTERS / Shir Torem
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Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε αρκετά μέλη της Χεζμπολάχ σε επιχείρηση στον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δυνάμεις του Ισραήλ εντόπισαν μέλη της Χεζμπολάχ στην περιοχή της κορυφογραμμής Αλί αλ-Ταχέρ, στον νότιο Λίβανο, και προχώρησαν σε επίθεση εναντίον τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι, μετά την αναγνώριση των μελών της Χεζμπολάχ, οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ και τα «εξουδετέρωσαν».

Κατά την ίδια πηγή, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την αποτροπή απειλής κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Η νέα επιχείρηση καταγράφεται ενώ η εκεχειρία παραμένει τυπικά σε ισχύ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατά διαστήματα κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας.

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