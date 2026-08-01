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Νίρμαλ Πούρτζα: Νεκρός σε χιονοστιβάδα στο Πακιστάν ο θρυλικός ορειβάτης

Κανένα από τα υπόλοιπα εννέα μέλη της αποστολής δεν κατάφερε να επιζήσει από το τραγικό δυστύχημα
Νίρμαλ Πούρτζα
Ο Νίρμαλ Πούρτζα / AP Photo/Niranjan Shrestha, File
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Σοκ προκαλεί η είδηση από το Πακιστάν, όπου ο θρυλικός ορειβάτης Νίρμαλ Πούρτζα έχασε τη ζωή του σε χιονοστιβάδα στο Broad Peak, ένα από τα πιο απαιτητικά βουνά της οροσειράς Καρακόρουμ. Σύμφωνα με την εταιρεία του, κανένα από τα υπόλοιπα εννέα μέλη της αποστολής δεν κατάφερε να επιζήσει από το τραγικό δυστύχημα.

Η τραγωδία στο Πακιστάν βύθισε στο πένθος την παγκόσμια ορειβατική κοινότητα, καθώς ο ορειβάτης θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους του χώρου. Η Elite Expeditions, η εταιρεία που είχε ιδρύσει ο ίδιος, ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του, κάνοντας λόγο για «βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι και τα υπόλοιπα εννέα μέλη της αποστολής που παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα την Πέμπτη 30.07.2026, είναι νεκρά.

Νωρίτερα, οι πακιστανικές Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι εντοπίστηκαν οι σοροί τριών ορειβατών της δεκαμελούς αποστολής: της Αμερικανίδας Μάλορι Γκάις, της Ναντίρα Άχμεντ Αμπντουλάχ Αλ Χάρθι από το Ομάν και του Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ από το Νεπάλ. Οι έρευνες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν επιζώντες.

Ο Νίρμαλ Πούρτζα γεννήθηκε στο Νεπάλ και υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις του βρετανικού στρατού, αρχικά στους Gurkhas και αργότερα στη Special Boat Service. Το όνομά του έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο το 2019, όταν ολοκλήρωσε το «Project Possible», κατακτώντας και τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων μέσα σε μόλις έξι μήνες και έξι ημέρες. Με αυτό το επίτευγμα κατέρριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο είχε χρειαστεί σχεδόν οκτώ χρόνια.

Η εντυπωσιακή πορεία του παρουσιάστηκε και στο ντοκιμαντέρ του Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible», το οποίο ανέδειξε όχι μόνο τις μεγάλες επιτυχίες του, αλλά και τη φιλοσοφία του ότι τα όρια της ανθρώπινης αντοχής μπορούν να ξεπεραστούν με επιμονή και σωστή προετοιμασία.

Ο θάνατός του στο Broad Peak αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό στην παγκόσμια ορειβατική κοινότητα. Για χιλιάδες ανθρώπους που αγαπούν το βουνό, ο Νίρμαλ Πούρτζα δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος ορειβάτης, αλλά ένας άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στο άθλημα και ενέπνευσε μια νέα γενιά να κυνηγήσει στόχους που μέχρι τότε έμοιαζαν αδύνατοι.

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