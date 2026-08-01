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Θέουτα: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΕΕ την Τρίτη – Πιέσεις στην Ισπανία για τη μεταναστευτική κρίση

Ο Πέδρο Σάντσεθ απαντά στις επικρίσεις των «22», ενώ αντιδράσεις προκάλεσε και η ανάρτησή του με την καλοκαιρινή playlist
Μετανάστες, Ισπανία, Θέουτα
Μετανάστες από το Μαρόκο συγκεντρώνονται κοντά στον συνοριακό φράχτη, έχοντας διασχίσει κολυμπώντας τη θάλασσα για να περάσουν στη Θέουτα, στην Ισπανία (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS / Fabian Bimmer)
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Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση η κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, καθώς οι υπουργοί Εσωτερικών των κρατών-μελών θα συνεδριάσουν την Τρίτη για να εξετάσουν τις εξελίξεις και τις εντάσεις που έχουν προκληθεί γύρω από την Ισπανία.

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση από μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα και την πολιτική σύγκρουση που ακολούθησε για τη διαχείριση της κρίσης και τη λειτουργία της Ζώνης Σένγκεν.

Όπως ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (04.08.2026) υπό την προεδρία του Ιρλανδού υπουργού Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο’Κάλαχαν.

Η σύγκληση της συνεδρίασης ζητήθηκε αρχικά από την Ισπανία και στη συνέχεια υποστηρίχθηκε από ομάδα 22 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Δανία και η Ελλάδα, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τη διαχείριση της κρίσης και τις πολιτικές προεκτάσεις της.

Η απάντηση του Σάντσεθ και η… summer playlist

Ενώ η πίεση προς τη Μαδρίτη αυξάνεται, ο Πέδρο Σάντσεθ απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο στις επικρίσεις που δέχεται από Ευρωπαίους ηγέτες.

Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, ο Ισπανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκκλήσεις για μέτρα κατά της Ισπανίας είναι αντίθετες προς το ευρωπαϊκό και το ανθρωπιστικό δίκαιο, κάνοντας λόγο για «εγωιστικές, διχαστικές και παράνομες αντιδράσεις».

Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες ότι η χώρα του απέτυχε να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η Ισπανία κατέγραψε την τελευταία πενταετία σημαντικά λιγότερες παράτυπες αφίξεις σε σύγκριση με άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης.

Την ίδια ώρα, ο Σάντσεθ βρέθηκε στο επίκεντρο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης εξαιτίας ανάρτησής του στα social media. Ο Ισπανός πρωθυπουργός δημοσίευσε στο Instagram τη μουσική λίστα που ακούει στις καλοκαιρινές του διακοπές, γράφοντας: «Το soundtrack του καλοκαιριού μου. Θα βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής στον σύνδεσμο του βιογραφικού μου».

Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς έγινε ενώ η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων ετών και δεχόταν έντονη κριτική από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η επιστολή των «22» και η ελληνική συμμετοχή

Η κρίση στη Θέουτα οδήγησε 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, να συνυπογράψουν επιστολή προς την ηγεσία της ΕΕ, με την οποία ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Την πρωτοβουλία ανέλαβαν η Ιταλία και η Δανία, ενώ οι υπογράφοντες εκφράζουν «σοβαρή ανησυχία» για τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι πολιτικές όπως η μαζική νομιμοποίηση παράτυπων μεταναστών μπορούν να λειτουργήσουν ως «παράγοντας έλξης».

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενισχύσει την προστασία των εξωτερικών συνόρων και να αποτρέψει την εντύπωση ότι η παράνομη είσοδος μπορεί να οδηγήσει τελικά σε νόμιμη παραμονή.

Στο επίκεντρο οι νομιμοποιήσεις μεταναστών

Σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής κριτικής αφορά την απόφαση της κυβέρνησης Σάντσεθ να προχωρήσει στη νομιμοποίηση έως και 1,2 εκατομμυρίων παράτυπων μεταναστών.

Η ισπανική κυβέρνηση απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδέεται με τα γεγονότα στη Θέουτα, υποστηρίζοντας ότι όσοι εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στη σχετική διαδικασία.

Παρά τις εξηγήσεις της Μαδρίτης, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιμένουν ότι αποφάσεις με τόσο ευρείες επιπτώσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς να συνυπολογίζονται οι συνέπειες για το σύνολο της Ζώνης Σένγκεν.

Μετανάστες Ισπανία, Θέουτα
Μετανάστες συγκεντρώνονται στην παραλία Τραμπολίν, στη Θέουτα, περιμένοντας να εισέλθουν στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας CETI, μετά τις μαζικές αφίξεις από το Μαρόκο διά ξηράς και θαλάσσης (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS / Fabian Bimmer)

Στο τραπέζι οι έλεγχοι στη Σένγκεν

Η κρίση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο ακόμη και το ενδεχόμενο επαναφοράς προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Σένγκεν.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ήταν η πρώτη που έθεσε δημόσια το ζήτημα λήψης μέτρων κατά της Ισπανίας, ενώ η Ρώμη προχώρησε στη συνέχεια σε περιορισμούς στις μετακινήσεις από την Ισπανία προς ιταλικά λιμάνια και αεροδρόμια. Παράλληλα, η Γαλλία ενίσχυσε τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορά της με την Ισπανία.

Οι 50.000 αφίξεις και ο βαρύς απολογισμός

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 50.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε λίγες ώρες, ενώ περισσότεροι από 48.000 έχουν ήδη επιστρέψει σε μαροκινό έδαφος.

Η μαζική απόπειρα εισόδου είχε βαρύ ανθρώπινο κόστος, καθώς τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, είτε από πνιγμό είτε στην προσπάθειά τους να υπερβούν τον συνοριακό φράχτη.

Η εξέλιξη αυτή έχει μετατρέψει τη Θέουτα από ένα τοπικό συνοριακό ζήτημα σε μείζον ευρωπαϊκό πολιτικό θέμα, με τις διαφωνίες για τη μεταναστευτική πολιτική να απειλούν πλέον τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λειτουργία της Ζώνης Σένγκεν.

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