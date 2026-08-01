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Τουρκία και Ιράκ υπέγραψαν μονοετή συμφωνία για τον αγωγό πετρελαίου

Η μεταβατική συμφωνία προβλέπει δυναμικότητα έως 750.000 βαρελιών ημερησίως, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας
Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Μπαϊρακτάρ
Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ (Φωτογραφία αρχείου: REUTERS / Umit Bektas)
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Η Τουρκία και το Ιράκ υπέγραψαν συμφωνία διάρκειας ενός έτους για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του αγωγού που μεταφέρει αργό πετρέλαιο μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (01.08.2026) ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Η νέα συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και το Ιράκ έχει μεταβατικό χαρακτήρα και καλύπτει τη μεταφορά έως και 750.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, την ώρα που οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση ενός πιο μακροπρόθεσμου πλαισίου συνεργασίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του αγωγού κατά τη μεταβατική περίοδο.

«Καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειές μας για τη σύναψη μιας μακροχρόνιας συμφωνίας για τον αγωγό, θέτουμε σε εφαρμογή αυτή τη μεταβατική συμφωνία, η οποία καλύπτει ημερήσια δυναμικότητα 750.000 βαρελιών πετρελαίου», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.

Η συμφωνία αναμένεται να διατηρήσει τη λειτουργική συνέχεια της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, μέχρι την ολοκλήρωση των συνομιλιών για μια μονιμότερη διευθέτηση.

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