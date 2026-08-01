Βρετανία: 29χρονη μητέρα πέθανε από κύστη στον εγκέφαλο μετά από τρεις επισκέψεις στα επείγοντα – «Απλή ημικρανία» έλεγαν oι γιατροί

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ασθενών στα επείγοντα προκαλεί στη Βρετανία ο θάνατος μιας 29χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία είχε επισκεφθεί τρεις φορές μέσα σε τρεις ημέρες το ίδιο νοσοκομείο με έντονο πονοκέφαλο, θολή όραση και συνεχείς εμετούς.

Η υπόθεση εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο ιατροδικαστικής έρευνας στη Βρετανία, καθώς ο επίμονος πονοκέφαλος της Λόρα Χάουζ αποδόθηκε επανειλημμένα σε ημικρανία, χωρίς η νεαρή γυναίκα να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ή άλλη απεικονιστική εξέταση. Λίγες ημέρες αργότερα πέθανε εξαιτίας μιας σπάνιας κολλοειδούς κύστης στον εγκέφαλο.

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Η 29χρονη είχε απευθυνθεί τον Ιούλιο του 2024 στο Great Western Hospital, στο Σουίντον, καθώς η κατάστασή της επιδεινωνόταν. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, και στις τρεις επισκέψεις της έλαβε θεραπεία για ημικρανία και στη συνέχεια εξιτήριο.

Ο σύζυγός της, Κρις Χάουζ, περιέγραψε την εικόνα της κατά την τρίτη επίσκεψη στο νοσοκομείο, στις 9 Ιουλίου. Όπως κατέθεσε, η σύζυγός του ήταν τόσο εξαντλημένη ώστε χρειάστηκε να τη μεταφέρει στην αγκαλιά του από το πάρκινγκ μέχρι τα επείγοντα.

«Περπατούσε σαν μια εύθραυστη ηλικιωμένη και όχι σαν μια υγιής γυναίκα 29 ετών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δυσκολευόταν να παραμείνει καθιστή, γλιστρούσε από την καρέκλα και δεν μπορούσε να σχηματίσει ολοκληρωμένες προτάσεις.

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«Έβγαζε μόνο ακατάληπτους ήχους. Ήταν σαν να προσπαθούσες να μιλήσεις με ένα μικρό παιδί», είπε, εκφράζοντας την απορία του για την αναφορά στις ιατρικές σημειώσεις ότι η ασθενής είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον και δεν παρουσίαζε σύγχυση.

«Πρόκειται για απλή ημικρανία»

Ο Κρις Χάουζ υποστήριξε ότι ζήτησε να πραγματοποιηθούν εξετάσεις αίματος ή αξονική τομογραφία, ωστόσο οι γιατροί τού απάντησαν ότι επρόκειτο για «απλή ημικρανία» και ότι η 29χρονη χρειαζόταν να ξεκουραστεί σε σκοτεινό χώρο.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ένας από τους γιατρούς πρότεινε να βρεθεί ακόμη και μια μικρή αποθήκη, όπου θα μπορούσε να καθίσει η ασθενής ώστε να ανακουφιστούν τα συμπτώματά της.

Ο ειδικευόμενος γιατρός Νάιλες Σινγκ, ο οποίος την εξέτασε κατά την τρίτη επίσκεψη, ανέφερε ότι το τμήμα επειγόντων λειτουργούσε εκείνη την ημέρα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς είχε προηγηθεί διακοπή ρεύματος που προκάλεσε καθυστερήσεις και αναστάτωση.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν εντόπισε οξέα νευρολογικά συμπτώματα, παραδέχθηκε όμως ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μπορούσε να είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο διενέργειας αξονικής τομογραφίας.

Η ραγδαία επιδείνωση

Μετά την επιστροφή της στο σπίτι, η κατάσταση της Λόρα Χάουζ επιδεινώθηκε γρήγορα. Την επόμενη ημέρα άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της, ενώ αργότερα παρουσίασε σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια.

Ο σύζυγός της κάλεσε ασθενοφόρο και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη των διασωστών. Η 29χρονη μεταφέρθηκε στο Southmead Hospital, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα νευροχειρουργική επέμβαση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, πέθανε στις 11 Ιουλίου λόγω εκτεταμένης υποξικής εγκεφαλικής βλάβης, η οποία προκλήθηκε από τη σπάνια κύστη.

Η αλλαγή του πρωτοκόλλου

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ανώτεροι γιατροί του νοσοκομείου αναγνώρισαν ότι, εφόσον ήταν γνωστό πως η ασθενής είχε ήδη προσέλθει δύο φορές με τα ίδια συμπτώματα, θα εξεταζόταν σοβαρότερα το ενδεχόμενο αξονικής τομογραφίας.

Μετά τον θάνατό της, το νοσοκομείο υιοθέτησε το πρωτόκολλο «Jess’s Law», το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική επανεκτίμηση ασθενών που επιστρέφουν για τρίτη φορά με τα ίδια συμπτώματα.

Η οικογένεια της 29χρονης ζητεί να αναγνωριστεί αμέλεια στη διαχείριση της υπόθεσης, ενώ το νοσοκομείο υποστηρίζει ότι ο θάνατος οφείλεται σε φυσικά αίτια. Η τελική κρίση αναμένεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.