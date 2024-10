Οι ΗΠΑ χτύπησαν αποθήκες όπλων των Χούθι με stealth βομβαρδιστικά B-2 για να στείλουν μήνυμα στο Ιράν

Πέντε υπόγειες αποθήκες όπλων των Χούθι χτύπησαν, τα ξημερώματα της Πέμπτης (17.10.2024), οι ΗΠΑ. Και για πρώτη φορά σε επιχείρηση κατά των ανταρτών στην Υεμένη, «επιστράτευσαν» τα stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit.

Ο βομβαρδισμός των υπόγειων αποθηκών των Χούθι θεωρείται ένα σαφέστατο μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ιράν. Οι αντάρτες που δρουν στην Υεμένη, στηρίζονται από την Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει… μπαρούτι, θέλησαν να κάνουν σαφείς τις προθέσεις τους.

Στις αποθήκες που βομβαρδίστηκαν, οι Χούθι, σύμφωνα με το CNN, είχαν εξελιγμένα όπλα τα οποία χρησιμοποιούν για τις επιθέσεις τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τόνισαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Σήμερα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών B-2 έπληξαν με ακρίβεια πέντε υπόγειες θωρακισμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων σε ελεγχόμενες από τους Χούθι περιοχές της Υεμένης», αναφέρει η ανακοίνωση του ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, ο οποίος επισημαίνει ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες χρησιμοποιούσαν τέτοια οπλικά συστήματα σε επιθέσεις εναντίον εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων στην περιοχή της Ερυθρά Θάλασσας.

Ο Όστιν χαρακτήρισε την αεροπορική επίθεση με stealth βομβαρδιστικά B-2 «μια μοναδική επίδειξη της ικανότητας των ΗΠΑ να στοχεύουν εγκαταστάσεις που οι αντίπαλοί μας θέλουν να κρατήσουν κρυφές, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά είναι θαμμένες και οχυρωμένες». Και διεμήνυσε (προς το Ιράν που εκτός από τους Χούθι στηρίζει και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο», ότι «η χρήση stealth βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς B-2 δείχνει τις δυνατότητες των ΗΠΑ να αναλάβουν δράση ενάντια σε τέτοιους στόχους, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, όταν είναι απαραίτητο».

