Οι ΗΠΑ χτύπησαν κέντρο ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Ιράν – Βίντεο της CENTCOM από την επίθεση

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον κέντρου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), η οποία έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, η εγκατάσταση στο Ιράν αποτελούσε τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο, όπως υποστηρίζει η CENTCOM, χρησιμοποιούσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για την παρακολούθηση και τη στοχοποίηση εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο πύργος ελέγχου που καταστράφηκε είχε επιχειρησιακό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή, μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο και τη διακίνηση ενεργειακών πόρων.

On July 16, U.S. forces successfully destroyed the Chah Bahar Shahid Kalantari Port surveillance tower, part of a maritime surveillance network along Iran’s Gulf of Oman coastline used for decades by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to track and target commercial… pic.twitter.com/CgBNvgOFf9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Η ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ συνοδεύεται από το παραπάνω βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η επίθεση και η καταστροφή της εγκατάστασης.