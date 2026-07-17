Ιταλία: Συνελήφθη 17χρονη για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης – Δήλωνε έτοιμη να πεθάνει για τον Αλλάχ

Στο δίκτυο προπαγάνδας του ISIS φέρεται να είχε ενταχθεί 17χρονη στην Ιταλία, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, είχε δηλώσει έτοιμη να συμμετάσχει σε τρομοκρατική επίθεση και να θυσιάσει τη ζωή της στο όνομα του ισλαμικού εξτρεμισμού. Η ανήλικη, ιταλικής υπηκοότητας, συνελήφθη και οδηγήθηκε σε ειδική κοινότητα ανηλίκων.

Η έρευνα της αστυνομίας στην Παβία, στη βόρεια Ιταλία, έδειξε ότι η 17χρονη διατηρούσε τουλάχιστον τέσσερα προφίλ σε ισάριθμες κλειστές διαδικτυακές ομάδες που συνδέονταν με το ISIS και τον τζιχαντιστικό εξτρεμισμό.

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Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες ομάδες ήταν δυνατή μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Σε αυτές διακινούνταν προπαγανδιστικό υλικό του Ισλαμικού Κράτους, οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και μηνύματα που εξυμνούσαν την αυτοθυσία για την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν γραπτές συνομιλίες στις οποίες η ανήλικη φέρεται να δήλωνε έτοιμη να προχωρήσει σε τρομοκρατική ενέργεια και «να προσφέρει τη ζωή της υπέρ του Αλλάχ».

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν πλέον το εύρος των επαφών της, τον βαθμό ριζοσπαστικοποίησής της και το κατά πόσον είχε καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης ή υπήρχε σύνδεση με οργανωμένο τζιχαντιστικό πυρήνα.