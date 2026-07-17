Λαβρόφ: Η Ευρώπη θέλει να απομακρύνει τον Τραμπ από την Συμφωνία της Αλάσκας

Νέα επίθεση του Σεργκέι Λαβρόφ στην Ευρώπη, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει πως οι Βρυξέλλες προσπαθούν να απομακρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ από την Συμφωνία της Αλάσκας.

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν στην Αλάσκα και υπέγραψαν μια σειρά από συμφωνίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία με τον Σεργκέι Λαβρόφ να τονίζει χαρακτηριστικά πως «αποδεχθήκαμε τις προτάσεις του Τραμπ στην Αλάσκα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, και, φυσικά, ο ίδιος ο κ. Ζελένσκι, προσπαθούν να τον απομακρύνουν από αυτές τις προτάσεις».

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Ακόμη όπως δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, η Ρωσία έχει επιδείξει «πολλές φορές» την καλή της θέληση για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στο Ιράν, σημειώνοντας ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να υφίστανται και κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.