Σοκαριστικό βίντεο από την Ιταλία: Η στιγμή που χρυσοχόος πυροβολεί και σκοτώνει δύο ληστές

Η υπόθεση του 72χρονου κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζιέρο εξακολουθεί να διχάζει την Ιταλία, με το βίντεο από τη ληστεία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η χώρα παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ο άνδρας καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και 9 μήνες φυλάκισης για τον θάνατο δύο ληστών.

Η Ιταλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης για τα όρια της νόμιμης άμυνας, μετά την τελεσίδικη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ο κοσμηματοπώλης ανακοίνωσε ότι θα παραδοθεί στις αρχές, ενώ το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που καταγράφει καρέ καρέ τη ληστεία και την καταδίωξη των δραστών, έχει αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο και άρπαξαν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Τη στιγμή που οι δράστες εγκατέλειπαν το κατάστημα, ο Ροτζιέρο τους καταδίωξε κρατώντας το νόμιμα δηλωμένο περίστροφό του και άνοιξε πυρ. Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν οι Τζουζέπε Ματζαρίνο και Αντρέα Σπινέλι, ενώ ο τρίτος ληστής, Αλεσάντρο Μόντικα, τραυματίστηκε.

Το βίντεο που έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας δείχνει ολόκληρη την εξέλιξη του περιστατικού. Αρχικά φαίνονται οι ληστές να εισβάλλουν στο κατάστημα και λίγο αργότερα ο κοσμηματοπώλης να βγαίνει έξω με το όπλο στο χέρι και να τους καταδιώκει, πριν πέσουν οι πυροβολισμοί που αποδείχθηκαν μοιραίοι για τους δύο από αυτούς.

Οι δικαστές έκριναν ότι τη στιγμή που ο Ροτζιέρο πυροβόλησε, οι ληστές είχαν ήδη απομακρυνθεί και δεν αποτελούσαν πλέον άμεση απειλή για τη ζωή του. Για τον λόγο αυτό δεν αναγνώρισαν ότι επρόκειτο για περίπτωση νόμιμης άμυνας, απορρίπτοντας και τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο 72χρονος βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ψυχικής φόρτισης.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, τάχθηκε δημόσια υπέρ της απονομής χάριτος, ενώ βουλευτές και γερουσιαστές των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Μελόνι ξεκίνησαν τη συλλογή υπογραφών προς την ίδια κατεύθυνση. Αντίστοιχη θέση εξέφρασε και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, υπενθύμισε ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομικοί και αναλυτές επισημαίνουν ότι η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πάγιας θέσης της ιταλικής Δικαιοσύνης απέναντι στην αυτοδικία, τονίζοντας πως, μετά από τρεις καταδικαστικές αποφάσεις, ένα αίτημα άμεσης χάριτος θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστο.