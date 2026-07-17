SpaceX: Στο «παρά ένα» ακυρώθηκε η εκτόξευση του Starship – Πρόβλημα με τους κινητήρες

Η 13η δοκιμαστική πτήση του Starship της SpaceX δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς η εκτόξευση διακόπηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή στο Τέξας. Αν και η αντίστροφη μέτρηση είχε ολοκληρωθεί και όλα έδειχναν έτοιμα για την απογείωση, το σύστημα ασφαλείας ενεργοποίησε αυτόματα τη διαδικασία ακύρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, η εκτόξευση ματαιώθηκε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πριν από την απογείωση από το Starbase, στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο νότιο Τέξας. Οι κινητήρες Raptor άναψαν κανονικά, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα απενεργοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή διακοπής.

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Ο εκπρόσωπος της SpaceX, Dan Huot, εξήγησε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της εταιρείας ότι ενεργοποιήθηκε αυτόματη διακοπή στον ενισχυτή τη στιγμή που ξεκινούσε η ανάφλεξη των κινητήρων, αποτρέποντας την εκτόξευση.

SpaceX’s Starship rocket triggered a ​last-second abort before liftoff for its 13th flight ‌test from Texas as some of its 33 engines failed to start https://t.co/qevRll1EHg pic.twitter.com/WwrrEVOrQk — Reuters (@Reuters) July 17, 2026

Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ορισμένοι από τους κινητήρες δεν εκκίνησαν όπως προβλεπόταν, γεγονός που οδήγησε στην αυτόματη ακύρωση της απογείωσης.

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Some of the engines didn’t start, triggering an automatic launch abort.



Now offloading propellant.



Next launch attempt hopefully in a few days. — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2026

Όπως έκανε γνωστό, δύο κινητήρες Raptor θα αφαιρεθούν και θα αντικατασταθούν, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της επόμενης δοκιμής, η οποία προγραμματίζεται για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε και τη μετοχή της SpaceX, η οποία υποχώρησε περίπου 3% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η τιμή της έκλεισε στα 131,11 δολάρια, υποχωρώντας για πρώτη φορά κάτω από τα 135 δολάρια, δηλαδή την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).