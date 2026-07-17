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SpaceX: Στο «παρά ένα» ακυρώθηκε η εκτόξευση του Starship – Πρόβλημα με τους κινητήρες

H εκτόξευση ματαιώθηκε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πριν από την απογείωση - O Μασκ ανέφερε ότι ορισμένοι από τους κινητήρες δεν εκκίνησαν όπως προβλεπόταν
Starship
Photo / Reuters
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Η 13η δοκιμαστική πτήση του Starship της SpaceX δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς η εκτόξευση διακόπηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή στο Τέξας. Αν και η αντίστροφη μέτρηση είχε ολοκληρωθεί και όλα έδειχναν έτοιμα για την απογείωση, το σύστημα ασφαλείας ενεργοποίησε αυτόματα τη διαδικασία ακύρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, η εκτόξευση ματαιώθηκε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πριν από την απογείωση από το Starbase, στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο νότιο Τέξας. Οι κινητήρες Raptor άναψαν κανονικά, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα απενεργοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή διακοπής.

Ο εκπρόσωπος της SpaceX, Dan Huot, εξήγησε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της εταιρείας ότι ενεργοποιήθηκε αυτόματη διακοπή στον ενισχυτή τη στιγμή που ξεκινούσε η ανάφλεξη των κινητήρων, αποτρέποντας την εκτόξευση.

 

Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ορισμένοι από τους κινητήρες δεν εκκίνησαν όπως προβλεπόταν, γεγονός που οδήγησε στην αυτόματη ακύρωση της απογείωσης.

 

Όπως έκανε γνωστό, δύο κινητήρες Raptor θα αφαιρεθούν και θα αντικατασταθούν, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της επόμενης δοκιμής, η οποία προγραμματίζεται για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε και τη μετοχή της SpaceX, η οποία υποχώρησε περίπου 3% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η τιμή της έκλεισε στα 131,11 δολάρια, υποχωρώντας για πρώτη φορά κάτω από τα 135 δολάρια, δηλαδή την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

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