Πανικός σε πτήση Τουρκία – Γερμανία: Επιβάτης δεν ήθελε να καθίσει δίπλα σε γυναίκα λόγω Σαρίας και χαστούκισε την αεροσυνοδό

Μια πτήση της Turkish Airlines από την Τουρκία με προορισμό το Ντίσελντορφ εξελίχθηκε σε άκρως επεισοδιακή, όταν αρνήθηκε να καθίσει στη θέση του επειδή δίπλα του βρισκόταν γυναίκα, επικαλούμενος τη Σαρία.

Η ένταση μέσα στο αεροσκάφος δεν άργησε να ξεφύγει. Κατά τη διάρκεια της πτήσης με αφετηρία την Τουρκία, όταν μία αεροσυνοδός προσπάθησε να του εξηγήσει ότι έπρεπε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος, εκείνος φέρεται να την χαστούκισε και έτσι χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομιας.

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Το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Ιουνίου και μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, αστυνομικοί μπήκαν στο αεροσκάφος και συνέλαβαν τον επιβάτη. Την έρευνα έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, πρόκειται για έναν 29χρονο Γερμανό τουρκικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του. Μέχρι στιγμής, η Turkish Airlines δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση για το περιστατικό.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα με τα επεισόδια απείθαρχων επιβατών στις αεροπορικές πτήσεις. Λες και κάποιοι θεωρούν ότι το εισιτήριο περιλαμβάνει και… δικαίωμα να αγνοούν τους κανόνες ασφαλείας και να επιτίθενται στο πλήρωμα.

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Μόλις τον Μάιο, πτήση της Delta Air Lines από το Φορτ Λόντερντεϊλ προς το Λος Άντζελες χρειάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στην Τζόρτζια, όταν επιβάτης φέρεται να χαστούκισε αεροσυνοδό έπειτα από διαφωνία για την εξυπηρέτηση ποτών.

Αντίστοιχα, τον περασμένο μήνα, μεθυσμένος επιβάτης σε πτήση από τη Βρετανία προς τη Μαγιόρκα γρονθοκόπησε αστυνομικό κατά τη διάρκεια επεισοδίου που ξεκίνησε μετά από καβγά ζευγαριού, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το αεροσκάφος με την επέμβαση της ισπανικής αστυνομίας.