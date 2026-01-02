Κόσμος

Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ στον Λίβανο δέχθηκαν πυρά από το Ισραήλ

«Τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν πολύ συχνά και αντιπροσωπεύουν μια ανησυχητική τάση», υπογραμμίζει η UNIFIL
Λίβανος
REUTERS/Aziz Taher/File Photo

Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ στον Λίβανο δέχθηκαν σήμερα 2 Ιανουαρίου πυρά από το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ έχει αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα της χώρας, σε συνεργασία με τον στρατό στον Λίβανο, στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν πολύ συχνά και αντιπροσωπεύουν μια ανησυχητική τάση», υπογραμμίζει η UNIFIL.

Στρατιώτες που περιπολούσαν σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου ανέφεραν πυρά από όπλα μικρού διαμετρήματος «σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων» από τη θέση τους.

Λίγο αργότερα, «κυανόκρανοι που εκτελούσαν περιπολία στην ίδια ζώνη» ανέφεραν πυρά από πολυβόλα σε απόσταση περίπου 50 μέτρων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές.

Η ειρηνευτική δύναμη του OHE εκτιμά πως «και στις δύο περιπτώσεις τα πυρά προήλθαν από θέση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) νότια της Μπλε Γραμμής», η οποία οριοθετεί τα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η UNIFIL υπογραμμίζει ότι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της στην περιοχή, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών».

Τέτοιες επιθέσεις συνιστούν «σοβαρές παραβιάσεις» ψηφίσματος που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2006, το οποίο χρησίμευσε ως βάση για τη συμφωνηθείσα εκεχειρία, σημειώνει η UNIFIL.

Τους τελευταίους μήνες, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο έχει κατ’ επανάληψη αναφέρει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανοκράνων. Σε μια από αυτές, την περασμένη εβδομάδα, ενημέρωσε πως ένας κυανόκρανος τραυματίστηκε.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα και διεξάγει επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, βάζοντας στο στόχαστρο – όπως υποστηρίζει – θέσεις της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί για επανεξοπλισμό. Ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν εξάλλου σε πέντε τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
142
97
59
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το FBI σταμάτησε 18χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα εμπνεόμενος από τον ISIS
Ο 18χρονος Christian Sturdivant σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε παντοπωλείο και fast food εστιατόριο, πριν συλληφθεί από το FBI το οποίο τον είχε στο στόχαστρο από το 2022, που είχε αποπειραθεί να σκοτώσει έναν γείτονά του
Αστυνομικοί του FBI
Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που η φονική πυρκαγιά εξαπλώνεται στο μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία
Στο βίντεο οι θαμώνες του μπαρ φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, αφού αρκετοί σήκωσαν τα κινητά τους για να βιντεοσκοπήσουν τις φλόγες
Ελβετία
5
Θρίλερ με την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία: «Δεν έχει ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε» λέει ο αδερφός της
Ο κολλητός φίλος της κοπέλας έγραψε στο Instagram πως η σορός της κοπέλας ταυτοποιήθηκε, κάτι που το διέψευσε ο αδερφός της: «Δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη, παρακαλώ προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Ο Ρομαίν και η 15χρονη αδερφή του Αλίκη που σκοτώθηκε από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά 8
Θαύμα στην πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά: Νεαρός παγιδεύτηκε στο μπαρ κρατώντας έναν σταυρό – «Η φωτιά τον απέφυγε κι επέζησε»
Η Λετίσια Πλας περιγράφει πώς ένας νεαρός, ανήμπορος να διαφύγει καθώς οι έξοδοι στο μπαρ είχαν αποκλειστεί, κάθισε στο πάτωμα κρατώντας έναν σταυρό στα χέρια του
Η αυτόπτης μάρτυρας Λετίσια Πλας
Newsit logo
Newsit logo