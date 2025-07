Οι New York Times διόρθωσαν την ιστορία του αποστεωμένου Μοχάμεντ στη Γάζα: «Έχει προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας»

Οι New York Times αλλάζουν την ιστορία με τον υποσιτισμένο μικρό Μοχάμεντ από τη Γάζα – η εικόνα του οποίου έκανε τον γύρο του διαδικτύου – και τώρα λένε ότι το παιδί «έχει και άλλη πάθηση».

Ειδικότερα, η εφημερίδα New York Times δημοσίευσε διορθωτικό σημείωμα διευκρινίζοντας πως η εικόνα του παιδιού στη Γάζα δεν οφείλεται μόνο στην πείνα, καθώς πάσχει και από μία πάθηση.

Ο φωτογράφος είχε δηλώσει ότι συνάντησε και φωτογράφησε τον μικρό Μοχάμεντ και τη μητέρα του, σε μια αυτοσχέδια σκηνή που ήταν «σαν τάφος» στην πόλη της Γάζας. Με την εικόνα του μικρού ήθελε να δείξει σε όλο τον πλανήτη πώς τα παιδιά στον παλαιστινιακό θύλακα υποφέρουν από τον λιμό.

Ωστόσο, όπως ενημερώνει πλέον η εφημερίδα, ο Μοχάμεντ φέρεται να έχει και «προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας», τα οποία δεν είχαν αναφερθεί στην αρχική εκδοχή του ρεπορτάζ.

«Πρόσφατα παρουσιάσαμε μια ιστορία για τους πιο ευάλωτους πολίτες της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Μοχάμεντ Ζακαρία αλ Μουταουάκ, ο οποίος είναι περίπου 18 μηνών και υποφέρει από σοβαρό υποσιτισμό. Έκτοτε αποκτήσαμε νέα στοιχεία, από το νοσοκομείο που τον φρόντισε και από τον ιατρικό του φάκελο, και επικαιροποιήσαμε το κείμενο με πληροφορίες για τα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας του», δήλωσε εκπρόσωπος της New York Times.

Όπως σημείωσε η εφημερίδα, «αυτή η επιπλέον λεπτομέρεια βοηθά τους αναγνώστες να κατανοήσουν πληρέστερα την κατάστασή του».



Η εικόνα του μικρού αποστεωμένου αγοριού, με τη σπονδυλική στήλη να διαγράφεται έντονα στην πλάτη του καθώς τον κρατά η μητέρα του, έκανε τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως σύμβολο της πείνας στη Γάζα, εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η φιλοϊσραηλινή οργάνωση HonestReporting ανέδειξε μια διαφορετική εικόνα. Σε άλλη φωτογραφία που τραβήχτηκε την ίδια στιγμή, διακρίνεται στο βάθος ο μεγαλύτερος αδελφός του Μοχάμεντ, ο Τζουντ, σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση.

Παράλληλα, η μητέρα του παιδιού αποκάλυψε – σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ του CNN – ότι ο Μοχάμεντ πάσχει από «μυϊκή διαταραχή», για την οποία λαμβάνει εξειδικευμένη διατροφή και φυσιοθεραπεία.

Όπως ανέφερε, το παιδί της είναι «χαρούμενο» και μπορεί να «κάθεται όρθιο».

Αν και η New York Times δεν διευκρινίζει τη φύση των προβλημάτων υγείας του παιδιού.

