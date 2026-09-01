Πρίγια Αντικάρι: Γνωρίστε την πρώτη γυναίκα πιλότο του Νεπάλ που σώζει ζωές – 100 διασώσεις σε 6 μέρες

Το όνομά της είναι Πρίγια Αντικάρι και είναι η πρώτη γυναίκα πιλότος του Νεπάλ που σώζει ζωές μετά τις φονικές πλημμύρες και τις καταστροφικές κατολισθήσεις που ακολούθησαν.

Η 40χρονη Αντικάρι έχει πραγματοποιήσει περίπου 100 αποστολές διάσωσης σε λιγότερο από μία εβδομάδα, την ώρα που οι καταστροφικές πλημμύρες και οι κατολισθήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, αφήνοντας χιλιάδες αγνοούμενους. Εξαντλημένη μετά από μέρες πτήσεων, η πιλότος δήλωσε στον Άντερσον Κούπερ του CNN ότι η καταστροφή στο Νεπάλ δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχε δει στο παρελθόν.

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Priya Adhikari is Nepal's first female helicopter captain and she's flown over 100 rescue missions in the wake of the devastating flood. Anderson speaks with her about what she's witnessed. pic.twitter.com/3YYXHZA60J — Anderson Cooper 360° (@AC360) September 1, 2026

«Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εξαντλημένοι από τις τόσες πτήσεις. Όμως έχουμε εκπαιδευτεί γι’ αυτό», ανέφερε.

Περίπου 20 ελικόπτερα πετούν συνεχώς πάνω από το χωριό Τιμούρε στην πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή Ρασούα, όπου δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. «Οι πιλότοι πρέπει να συντονίζονται συνεχώς μέσω του ασυρμάτου, με πέντε ή έξι ελικόπτερα να προσγειώνονται μερικές φορές στο ίδιο σημείο για να παραλάβουν επιζώντες», δήλωσε η Αντικάρι.

Οι κίνδυνοι ξεκινούν πριν καν οι επιζώντες ανέβουν στο σκάφος. Η Αντικάρι εξήγησε ότι ορισμένες περιοχές έχουν καλυφθεί από τόσο πυκνή λάσπη που τα ελικόπτερα δεν μπορούν να προσγειωθούν με ασφάλεια και να σβήσουν τους κινητήρες τους. Οι πιλότοι αναγκάζονται να κρατούν τις μηχανές σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της διάσωσης.

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Όμως αυτό που βλέπει η Αντικάρι από ψηλά είναι ίσως ακόμα πιο δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς. Θυμήθηκε τις πτήσεις πάνω από το Τιμούρε, όπου πτώματα ήταν διασκορπισμένα μετά τις ξαφνικές πλημμύρες. Περισσότεροι από 200 επιζώντες απομακρύνθηκαν από την περιοχή κατά τις δύο πρώτες ημέρες, με τη συμμετοχή πέντε ή έξι ελικοπτέρων στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων Augusta του Στρατού.

«Τα πάντα εξαφανίστηκαν. Πέντε υδροηλεκτρικά έργα καταστράφηκαν, ανθρώπινες ζωές χάθηκαν», δήλωσε.

Κι όμως, μέσα σε αυτή την καταστροφή, η Αντικάρι βρίσκει έναν λόγο να χαμογελά – τους επιζώντες. «Κάθε φορά που προσγειώνομαι, βλέπω ανθρώπους γύρω μου να μου κάνουν σήμα», ανέφερε. «Τους λέω: επιζήσατε».

Η Αντικάρι τόνισε ότι οι άνθρωποι που διέσωσε είναι άγνωστοι σε αυτήν, αλλά αυτό δεν έκανε τις αποστολές λιγότερο φορτισμένες συναισθηματικά. «Δεν είναι συγγενείς μου», είπε, περιγράφοντας τα συναισθήματα που νιώθει αφού βλέπει από ψηλά επιζώντες αλλά και σορούς.

Η ίδια σημείωσε ότι οι ξαφνικές πλημμύρες ήταν ακόμη μεγαλύτερες από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Νεπάλ το 2015.

Η Αντικάρι έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης ελικοπτέρου στο Νεπάλ μετά από μια ασυνήθιστη πορεία στον χώρο της αεροπορίας, που θεωρούνταν ανδροκρατούμενος. Σπούδασε περιβαλλοντικές επιστήμες και εργάστηκε ως μέλος του πληρώματος καμπίνας, μέχρι που μια πτήση αναψυχής με ελικόπτερο άλλαξε την πορεία της καριέρας της.

Στη συνέχεια ταξίδεψε στις Φιλιππίνες για εκπαίδευση στα ελικόπτερα και συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ώρες πτήσης για να γίνει κυβερνήτης, αναλαμβάνοντας τελικά καθήκοντα πιλότου πλήρους απασχόλησης το 2017.

Η 40χρονη εξειδικεύτηκε στη συνέχεια στις πτήσεις διάσωσης σε μεγάλο υψόμετρο, εκτελώντας αποστολές έρευνας και διάσωσης στα Ιμαλάια και παραλαμβάνοντας τραυματισμένους ορειβάτες από το Έβερεστ. Έχει πραγματοποιήσει αποστολές διάσωσης σε υψόμετρα που φτάνουν έως και τα 6.200 μέτρα περίπου.