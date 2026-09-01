Ιταλία: Φωτιά πλησιάζει κατοικημένες περιοχές στην Ταορμίνα στη Σικελία – Εκκενώθηκε γηροκομείο

Πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες (31.08.2026), απειλεί κατοικημένη περιοχή του γνωστού θέρετρου Ταορμίνα, στη Σικελία της νότιας Ιταλίας. Οι αρχές αποφάσισαν την εκκένωση οίκου ευγηρίας, ενώ απαγορεύθηκε η διέλευση οχημάτων σε μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες της περιοχής.

Πυροσβέστες, άνδρες και γυναίκες της Πολιτικής Προστασίας και η δημοτική αστυνομία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην περιοχή Άρκο ντέι Καπουτσίνι στη Σικελία.

«Η πόλη μας φλέγεται. Η κατάσταση στην περιοχή Τζαπούλα είναι πραγματικά τραγική. Έφτασε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, περιμένουμε τα καναντέρ»,έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο δήμαρχος της Ταορμίνα, Κατένο ντε Λούκα. «Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό», πρόσθεσε ο δήμαρχος.