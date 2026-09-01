«Αγκαλιά» Πούτιν και Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του Κιργιστάν – «Αλληλέγγυα με τον ιρανικό λαό η Ρωσία»

Τα «κολλητιλίκια» του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με φόντο την αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου στο Μπισκέκ. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας στον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, ότι «η Ρωσία είναι αλληλέγγυα με τον ιρανικό λαό».

Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάθονταν δίπλα δίπλα στο τραπέζι για τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

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Πούτιν και Ερντογάν στη σύνοδο στο Μπισκέκ του Κιργιστάν / Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS

Συνολικά 17 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων βρίσκονται στο Μπισκέκ για να συμμετάσχουν στη σύνοδο του οργανισμού, ο οποίος επιδιώκει να αποτελέσει αντίβαρο στη δυτική επιρροή, την ώρα που οι συγκρούσεις επαναλαμβάνονται ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Πούτιν και Ερντογάν στη σύνοδο στο Μπισκέκ του Κιργιστάν / Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS

Πούτιν σε Πεζεσκιάν: Η Ρωσία είναι αλληλέγγυα με τον ιρανικό λαό

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, στον οποίο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης.

Ο Πούτιν είπε στον Ιρανό πρόεδρο, κατά τη συνάντησή τους στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν Μπισκέκ, ότι η Μόσχα εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον ιρανικό λαό που μάχεται για τα συμφέροντά του. Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Ρωσία και το Ιράν θα διατηρήσουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις παρά το τρέχον στρατιωτικό και πολιτικό κλίμα.

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Iranian President Masoud Pezeshkian and Putin met at the SCO summit in Bishkek, Kyrgyzstan.



Putin said Russia will continue supporting Iran, while bilateral economic ties remain steady, and expressed solidarity with the Iranian people. pic.twitter.com/HCD3GLcem0 — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Πούτιν και Πεζεσκιάν στη σύνοδο στο Μπισκέκ του Κιργιστάν / Sputnik / Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Το «ευχαριστώ» Πεζεσκιάν στη Μόσχα: «Μαζί απέναντι στη μονομερή πρακτική των ΗΠΑ»

Από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη στάση της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τις επακόλουθες κυρώσεις, και δήλωσε ότι από κοινού η Μόσχα και η Τεχεράνη μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «μονομερή πρακτική» των ΗΠΑ.

Εκτός από τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης / Pyotr Kovalev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Νέα «βέλη» Ερντογάν στο Ισραήλ

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία να εξαπολύσει νέες αιχμές κατά του Ισραήλ από το Κιργιστάν, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στον οποίο η Τουρκία μετέχει ως εταίρος.

"İsrail'in saldırgan politikasının bedelini tüm bölgemiz ödüyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız. pic.twitter.com/kK60wGyNnN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2026

«Ως Τουρκία, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επίλυση των συγκρούσεων γύρω μας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, όταν πήρε τον λόγο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αμυντική συνεργασία που θεμελίωσε η χώρα του με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, λέγοντας πως «η Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας, η οποία βασίζεται στην περιφερειακή κυριαρχία και τη συλλογική αποτροπή, θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα τόσο στην περιοχή όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο».

Τέλος, επιτέθηκε στο Ισραήλ, με αφορμή τις επιχειρήσεις των IDF στην ευρύτερη περιοχή, αναφέροντας: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Γάζα και τον Λίβανο, όπου 74.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των ισραηλινών επιθέσεων. Ολόκληρη η περιοχή μας πληρώνει το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής».