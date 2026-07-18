Οι χώρες του Κόλπου αποκαλούν «εγκλήματα πολέμου» τις επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ

Νέα ένταση επικρατεί στη Μέση Ανατολή, καθώς το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) κατηγόρησε το Ιράν για επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ, και τις χαρακτήρισε εγκλήματα πολέμου. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από ακόμη μία νύχτα αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλ Μπουντάιουι, δήλωσε ότι το Ιράν ευθύνεται για εγκλήματα πολέμου, καταδικάζοντας τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του, «οι ενέργειες του Ιράν συνιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και εγκλήματα πολέμου (…) λαμβάνοντας υπόψη τη σκόπιμη στοχοθέτηση πολιτικών υποδομών και εγκαταστάσεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα κύματα επιθέσεων εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο και της Ιορδανίας, μετά τις αμερικανικές επιδρομές που συνεχίστηκαν για έβδομη διαδοχική νύχτα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί σημαντικά, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Κουβέιτ βρέθηκε στο επίκεντρο των επιθέσεων. Μεταξύ άλλων, επλήγη εργοστάσιο αφαλάτωσης, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του εξαιτίας συνεχών απειλών από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν το Καμπ Αριφτζάν, όπου βρίσκεται κέντρο υποστήριξης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και εγκατάσταση ραντάρ στην αεροπορική βάση Άλι Σάλεμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Kuwait Petroleum Corporation γνωστοποίησε ότι μία από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της υπέστη σοβαρές ζημιές από επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις, ενώ σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων υπήρξαν και τραυματισμοί.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους και drones που εκτόξευσε το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, ανέφεραν ότι από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό τομέα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον γεφυρών, ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων σημαντικών υποδομών στο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν: «Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος διεθνής θεσμός για να εμποδίσει τη βαναυσότητα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, δεν έχουμε άλλο δρόμο μπροστά μας από την προσταγή του Κορανίου: “Σε όποιον σας επιτίθεται, επιτεθείτε με τον ίδιο τρόπο”», προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή θα πρέπει να αναμένουν και νέες επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουν σκοτωθεί 50 άνθρωποι και περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ILNA.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν ακόμη ότι έπληξαν εγκατάσταση στην Αεροπορική Βάση Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και κέντρο δεδομένων των υπηρεσιών πληροφοριών, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν τουλάχιστον δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και ακόμη τρία αεροσκάφη κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης και επίθεσης με drones στην αμερικανική βάση Αλ Αζράκ, στην Ιορδανία.

Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει πάντως ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις και εναντίον της Σαουδικής Αραβίας για πρώτη φορά εδώ και περίπου τρεις μήνες. Οι επιθέσεις προκάλεσαν συναγερμούς έγκαιρης προειδοποίησης στην περιοχή Αλ Χαρτζ, ανατολικά του Ριάντ, αλλά και στη Γιάνμπου, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ένας από τους στόχους ήταν η Αεροπορική Βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στην Αλ Χαρτζ, όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής, τα μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε τους συναγερμούς, ενώ το κυβερνητικό γραφείο Τύπου δεν απάντησε σε σχετικά αιτήματα για σχόλιο. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης δεν έκαναν καμία αναφορά για επιθέσεις στο σαουδαραβικό έδαφος.