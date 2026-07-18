Ιορδανία: Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας αγνοείται από ιρανική επίθεση

Δύο στρατιώτες των ΗΠΑ έχασαν τη ζωή τους στην Ιορδανία, κατά τη διάρκεια επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Όπως ανέφερε η Centcom, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δέχθηκαν επίθεση από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) του Ιράν, ενώ βρίσκονταν σε αμυντική επιχείρηση για την αντιμετώπιση των επιθέσεων.

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Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στην Ιορδανία, με τις αμερικανικές δυνάμεις να επιχειρούν να αποκρούσουν τα πλήγματα που δέχονταν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ένας ακόμη Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας για νοσηλεία.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

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Η Centcom γνωστοποίησε τις πληροφορίες με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, χωρίς μέχρι στιγμής να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την κατάσταση του αγνοούμενου στρατιώτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες του Κόλπου καταγγέλλουν ως εγκλήματα πολέμου τις επιθέσεις αυτές του Ιράν.