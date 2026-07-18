WSJ: Η Τουρκία σχεδιάζει να μεταφέρει τους S-400 στα ΗΑΕ για να αποκτήσει τα F-35

Σε διαπραγματεύσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη μεταφορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 φέρεται να βρίσκεται η Τουρκία ώστε να προμηθευτεί τα F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, αποσκοπεί στην άρση των αμερικανικών αντιρρήσεων που εξακολουθούν να εμποδίζουν την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35.

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Οι ΗΠΑ απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα το 2019, μετά την απόκτηση των ρωσικών S-400.

Η Ουάσιγκτον είχε εκφράσει την ανησυχία ότι η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο συστημάτων θα μπορούσε να επιτρέψει τη συλλογή ευαίσθητων στοιχείων για τις δυνατότητες και το χαμηλό ίχνος των F-35 στα ραντάρ, με κίνδυνο οι πληροφορίες αυτές να καταλήξουν στη Ρωσία.

Κατά την Wall Street Journal, οι επαφές για το θέμα πραγματοποιήθηκαν μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

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Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εξετάζει την άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει τον Τούρκο πρόεδρο ως σημαντικό γεωπολιτικό εταίρο, τόσο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιδιώκουν να ενισχύσουν τις δυνατότητες της αεράμυνάς τους, μετά τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που δέχθηκαν κράτη του Κόλπου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, παραπέμποντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Αντίστοιχα, ούτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ούτε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ούτε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έχουν τοποθετηθεί επί των πληροφοριών της αμερικανικής εφημερίδας.