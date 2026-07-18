Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Η υπογραφή Τραμπ δεν έχει καμία αξία – Ο “Μεγάλος Σατανάς” αποκάλυψε ακόμη μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο»

Η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ κλιμακώνεται ξανά, καθώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της Ουάσιγκτον, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλλει όλες τις δεσμεύσεις της από το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ χαρακτήρισε την υπογραφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «χωρίς αξία και αξιοπιστία» και προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν «μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ».

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Σε γραπτή δήλωσή του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στο Ιράν και επιτέθηκε προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε: «Οι επανειλημμένες παραβιάσεις των δεσμεύσεων από τον “Μεγάλο Σατανά” απέναντι στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών απέδειξαν για ακόμη μία φορά σε όλους πόσο χωρίς αξία και αξιοπιστία είναι η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ και ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη ηγεμονίας και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής».

Στη συνέχεια της δήλωσής του πρόσθεσε: «Σήμερα ο “Μεγάλος Σατανάς” αποκάλυψε για ακόμη μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο, χωρίς μάσκα, ώστε αυτή η σκοτεινή εμπειρία εγκληματικότητας και παραβίασης δεσμεύσεων να αποτελέσει ακόμη μία απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές».

Ο Ιρανός ηγέτης έκλεισε το μήνυμά του με νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας: «τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να ανάψει τη φωτιά του πολέμου και να υποστεί ακόμη μεγαλύτερο κόστος και βαθύτερη ταπείνωση, πρέπει να γνωρίζει ότι ο ιρανικός λαός και ο Άξονας της Αντίστασης έχουν γι’ αυτόν μαθήματα που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ο ηρωισμός των μαχητών του Ισλάμ και το θάρρος των κατοίκων της νότιας περιοχής τις τελευταίες ημέρες αποτελούν μόνο ένα δείγμα αυτού».

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Λίγο νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι σταματά να εφαρμόζει όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η βασική προτεραιότητα της χώρας είναι η άμυνά της.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη επειδή, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον είχε ήδη αναστείλει και παραβιάσει όλες τις δικές της δεσμεύσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι οι «επιθετικές ενέργειες» των ΗΠΑ δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε κανένα αποτέλεσμα.

Το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις δύο χώρες είχε βάλει τέλος σε εβδομάδες συγκρούσεων και είχε ανοίξει τον δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η συμφωνία κατέρρευσε μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Γκαριμπαμπαντί, μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση, δήλωσε: «Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς, ήταν οι ίδιοι οι Αμερικανοί που προχώρησαν σε αυτές τις επιθετικές ενέργειες, παραβιάζοντας τις δικές τους δεσμεύσεις».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ως αποτέλεσμα, έχουμε αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις μας και ουσιαστικά δεν τις εφαρμόζουμε πλέον».

Οι δηλώσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν ουσιαστικά οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει πως θεωρεί ότι η εκεχειρία «έχει τελειώσει», μετά την επίθεση ιρανικού drone σε πλοίο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γκαριμπαμπαντί επανέλαβε ότι η προτεραιότητα της Τεχεράνης είναι η προστασία της χώρας, λέγοντας: «Αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι η υπεράσπιση της χώρας μας. Θα το κάνουμε με αποφασιστικότητα και πιστεύω ότι οι Αμερικανοί έλαβαν για ακόμη μία φορά την απάντησή τους: αυτές οι επιθετικές ενέργειες δεν θα τους οδηγήσουν πουθενά».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, και ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, είχε ξεκαθαρίσει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά «με αποφασιστικότητα» στα αμερικανικά πλήγματα και ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σχέδια για διαπραγματεύσεις και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υπεράσπιση της χώρας».